شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تعتزم إطلاق شاشة خارجية عالية الجودة لأحدث أجهزة ماك قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من مستخدمي Mac فى البحث عن شاشة خارجية ممتازة، فهناك سبب للتفاؤل وفقًا للعديد من الشائعات، وتعمل الشركة على شاشة Mac عالية الجودة، وتلقت هذه الفكرة للتو دفعة هائلة فى شكل تقرير جديد من digitaltrend .

ويعتبر Gurman أحد أكثر أجهزة تلميح Apple دقة وموثوقية فى رسالته الإخبارية الأخيرة عن Power On، وقال Gurman إنه "يؤمن بشدة" أن Apple ستطلق شاشة خارجية لأحدث أجهزة Mac، مما يشير إلى أن ذلك قد يحدث قريبًا نسبيًا.

ويقول Gurman: "أعتقد أن الشاشة منخفضة التكلفة ستكون بائعًا حارًا لأولئك الذين يتطلعون إلى إضافة شاشة أكبر إلى جهاز MacBook Pro الجديد الخاص بهم دون إنفاق ما يعادل دفعة مقدمة لسيارة فاخرة على Pro Display XDR، وفى هذه المرحلة من المحتمل أن تكون تكلفة إنشاء هذه الشاشة قد انخفضت، ومع بعض التعديلات وربما انخفاض طفيف فى السطوع، وقد تتمكن Apple من الوصول إلى شاشة ذات جودة مماثلة (بحجم أصغر قليلاً) ربما نصف السعر ".

كما إنها نقطة مثيرة للاهتمام، ليس أقلها لأنها تتبع تقريرًا من مخبر موثوق آخر الأسبوع الماضي فقط حول خطط شاشات Apple، وأوضح Dylandkt المتسرب على Twitter أنهم يعتقدون أن Apple تعمل مع LG على ما يصل إلى ثلاث شاشات خارجية، وتأتى بأحجام 24 بوصة و27 بوصة و32 بوصة.

وسيحتوي الطرازان الأكبر على تقنية Apple ProMotion 120 هرتز ولوحة LED صغيرة مثل أحدث جهاز MacBook Pro ، في حين أن الطراز 32 بوصة يمكن أن يحتوي حتى على شريحة Apple Silicon مخصصة لإدارة وحدات البكسل والإضاءة الخلفية، ويبدو أن طراز 24 بوصة يفتقر إلى هذه الميزات يشير إلى أنه يمكن أن يكون خيارًا ميسور التكلفة - ومن المحتمل أن يكون هو نفسه الذي تم وصفه في رسالة Gurman الإخبارية.

وزعم غورمان نفسه سابقًا في يناير 2021 أن شركة Apple كانت تعمل على شاشة خارجية منخفضة التكلفة، لذلك تؤكد رسالته الإخبارية الأخيرة على إيمانه بهذا الاحتمال، ويضفى هذا وزناً على تأكيدات Dylandkt بفضل سمعة Gurman من حيث الدقة عندما تطلق Apple سلسلة من المنتجات الجديدة، فإنها تحب إطلاقها جميعًا معا، فكر فى الكشف عن مجموعة iPhone 13 الكاملة في نفس الوقت، وهذا يعني أنه إذا كان Dylandkt صحيحًا وكانت Apple تعمل بالفعل على ثلاث شاشات، فهناك فرصة جيدة للكشف عنها جميعًا في وقت واحد.

والتي لها انعكاسات على أبل ماك برو أيضا هى شاشة Pro Display XDR وهى شاشة متطورة مقاس 32 بوصة، تمامًا مثل المنتج الذي تم تسريبه بواسطة Dylandkt، وإذا كان لدى Apple شاشة ميسورة التكلفة قيد التشغيل (وفقًا لأحدث النشرة الإخبارية لـ Gurman) وأيضًا بديل Pro Display XDR (عبر Dylandkt)، فمن المؤكد أن لديها أيضًا تحديثًا لنظام Mac Pro المخطط له، نظرًا لإطلاق طراز 2019 جنبًا إلى جنب مع Pro الأصلي. وكل هذه المنتجات يمكن أن تظهر لأول مرة في نفس الوقت وسيكون هذا حدثًا رائعًا لعشاق Apple.