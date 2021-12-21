إلغاء تنشيط وضع الماكرو في الصور على iOS 15

يحتوي iOS 15 على وضع تصوير جديد يسمى وضع الماكرو Macro، هذه الميزة حصرية لأحدث طرازات iPhone، أي يمكن فقط لطرازات iPhone 13 استخدامها، هذه الميزة تستعمل كاميرات الهاتف المتنوعة للحصول على تجربة تصوير مميزة شبيهة بكاميرات الـMacro الموجودة في هواتف اندرويد، لكن ما كان يواجه مستخدمين ايفون من مشاكل هنا ان هذا الوضع لا يحمل زر ايقاف -في بداية الأمر- ولكن هذا قد تغير.

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وضع الماكرو في الصور على iOS 15

يمكّن وضع Macro نفسه تلقائيًا عندما توجه الكاميرا إلى كائن سيصوّر بشكل أفضل في حالة تصوير الـMacro. إنه يشبه بشكل أساسي كيفية تشغيل الوضع الليلي تلقائيًا إذا كان الكائن مظلمًا جدًا ولكن على عكس الوضع الليلي لا يمكن إيقاف تشغيله.

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إلغاء تنشيط وضع الماكرو في الصور

لم تضف Apple أبدًا مفتاح إيقاف لوضع الماكرو في نظام التشغيل iOS 15، الأمر الذي كان يمثل مشكلة للمستخدمين الذين لا يرغبون في استخدامه/ تم تصحيح ذلك في iOS 15.2 والذي تم إصداره من ايام. يوجد الآن مفتاح “إيقاف” لوضع الماكرو في إعدادات تطبيق الكاميرا.

افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك.

قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق تطبيق Stock Camera.

قم بالتمرير إلى أسفل شاشة الإعدادات وقم بإيقاف تشغيل وضع الماكرو.

إيقاف وضع Macro يختلف عن الوضع الليلي

يجب إيقاف وضع الماكرو من إعدادات تطبيق الكاميرا، بخلاف الوضع الليلي لا يمكنك تمكينه أو تعطيله من داخل تطبيق الكاميرا، إنه عيب مؤسف ولكن يبدو أن إضافة مفتاح إيقاف للميزة كان فكرة لاحقة، من الأسهل إضافة المفتاح إلى تطبيق “الإعدادات” مقارنةً بتطبيق الكاميرا، ربما في نظام التشغيل iOS 16، يمكن الوصول إلى مفتاح التشغيل / الإيقاف لوضع الماكرو من داخل تطبيق الكاميرا.

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خاتمة

وضع Macro مقصور على أحدث طراز من iPhone، لم تكن مشكلة بالنسبة لمعظم مستخدمي iOS، وكثير منهم يواصل استخدام طرز iPhone القديمة (التي تعمل بشكل جيد)، تقوم Apple باستمرار بترقية وتحسين الكاميرا وتطبيق الكاميرا على هاتفها، وإضافة ميزات جديدة بانتظام، وفي معظم الحالات تتم إضافة هذه الميزات إلى طراز iPhone الحالي، وبعض الميزات القديمة، لا تزال هناك حالات على الرغم من توفر بعض الميزات في iOS فقط على أحدث طراز من iPhone، لا يحدث ذلك كثيرًا ولكن كلما كان طراز iPhone أقدم، قلت الميزات من أحدث إصدار iOS الذي سيكون قادرًا على دعمه.