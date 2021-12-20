شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن الرحلة السياحية لمحطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبط سائحان فضائيان بأمان على الأرض بعد 12 يومًا من الإقامة على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، حيث عاد رجل الأعمال الملياردير يوساكو مايزاوا ومنتج الفيديو يوزو هيرانو، وكلاهما من اليابان، إلى الوطن على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز مع رائد الفضاء المخضرم ألكسندر ميسوركين.

وخرج الثلاثي من محطة الفضاء الدولية الساعة 6:50 مساء الأحد الماضى، 19 ديسمبر، هبطت في كازاخستان بعد ما يزيد قليلاً عن ثلاث ساعات في حوالي الساعة 10:10 مساءً. ET (9:10 صباحًا بالتوقيت المحلي).

بعد وقت قصير من الهبوط، أظهر بث مباشر مايزاوا مبتسمًا يخرج من المركبة الفضائية مع اثنين من الركاب الآخرين. خلال مغامرته الفضائية، نشر مايزاوا، الذي جمع ثروته من بيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت، العديد من التغريدات ومقاطع الفيديو التي وثقت بعضًا من تجاربه على متن المحطة على ارتفاع 250 ميلاً.

وتضمن المحتوى كل شيء بدءًا من اللقطات المتتابعة المذهلة لمدار الأرض الكامل إلى فيديو تعليمي حول المراحيض الفضائية، كانت مهمة مايزاوا، التي غطت ما مجموعه 4.6 مليون ميل و 189 مدارًا حول الأرض، أول رحلة مدفوعة الأجر إلى محطة الفضاء الدولية منذ عام 2009. لم يتم الكشف عن التكلفة بالضبط ، على الرغم من أن مايزاوا ألمح مؤخرًا إلى أنها وصلت إلى 80 مليون دولار للرحلة الفريدة.

وفي أكتوبر استضافت محطة الفضاء الدولية صانعي أفلام روسيين لإقامة قصيرة، لكن تم تمويل هذه الرحلة من قبل العديد من الشركات الإعلامية في صفقة مع وكالة الفضاء الروسية Roscosmos التي نظمت أيضًا هذه المهمة الأخيرة.

وتمثل الرحلات السياحية الأخيرة جهودًا متجددة من قبل وكالات الفضاء لتسويق محطة الفضاء الدولية لجمع الأموال من أجل المزيد من الاستكشاف والبحث في الفضاء.

وستستخدم مهمة ناسا في أوائل العام المقبل، والتي نظمتها شركة السياحة الفضائية أكسيوم، أجهزة سبيس إكس لنقل ثلاثة سائحين إلى محطة الفضاء لمدة 10 أيام. أما بالنسبة لميزاوا، فسيقوم الآن بتحويل انتباهه إلى مهمة أكثر طموحًا تتضمن التحليق فوق القمر.

وتأمل شركة سبيس إكس في إجراء الرحلة في السنوات المقبلة، حيث أبرمت مايزاوا بالفعل صفقة مع شركة رحلات الفضاء التابعة لإيلون ماسك للحصول على مقعد على متن المركبة الفضائية.