شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صفقة يوتيوب TV مع ديزنى تعيد بث قنوات ABC و ESPN والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت معركة YouTube TV مع Disney بمجرد أن بدأت، وأبرم الاثنان صفقة تعيد الوصول إلى قنوات ESPN و FX وقنوات ديزنى الأخرى على خدمة البث على YouTube، وفقا لتقرير engadged التقنى.

وعادت محطات ABC المحلية على مدار اليوم اعتبارا من أمس، ولكن قد ترى بالفعل الوصول إلى أي تسجيلات للقنوات المملوكة لشركة Disney.

ويعود سعر الاشتراك الأساسي إلى 65 دولارًا شهريًا ، لكن YouTube TV وعد بأن "جميع الأعضاء المتأثرين" سيظلون يتلقون خصمًا لمرة واحدة بقيمة 15 دولارًا، وقالت الخدمة إن المزيد من التفاصيل ستأتي عبر البريد الإلكتروني.

واختفت قنوات ديزني في 18 ديسمبر بعد أن فشل العملاق الإعلامى ويوتيوب تي في في التوصل لاتفاق بشأن رسوم نقل القناة، كما هو الحال فى كثير من الأحيان مع مثل هذه الخلافات، وألقى كل طرف باللوم على الآخر، وزعمت ديزنى أن يوتيوب تى فى "رفض التوصل إلى صفقة عادلة"، بينما أكد موقع يوتيوب أنه كان يدافع عن المشاهدين "نيابة عنهم.

وهذا ليس الخلاف الوحيد على YouTube TV حول صفقات النقل، لقد تبادلت الخدمة الضربات مع NBCUniversal و Sinclair ، على سبيل المثال.

ومع ذلك قد تكون معركة ديزني واحدة من أهمها ولا يقتصر الأمر على أن القنوات مثل ESPN تظل عامل جذب رئيسي لخدمات البث التلفزيوني المباشر، بل إنه كان بإمكان ديزني بسهولة أن تستحوذ على بعض هؤلاء العملاء إلى عروض Hulu المكافئة لها.

وربما قرر موقع YouTube أن أى زيادة في التكاليف (وزيادة محتملة في الأسعار) كانت أقل إيلامًا من فقدان المشاهدة.