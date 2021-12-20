معالج MediaTek الجديد سينافس معالج snapdragon 8 gen 1 بقوة

نتائج اختبار معالج MediaTek الجديد Dimensity 9000 تُظهر منافسة قوية ضد معالج Qualcomm snapdragon 8 gen 1 الجديد، شركتي كوالكوم وميدياتك أصدرا المعالجات الجديدة لهم في 2022، ومن مواصفات الورق فالمعالجات الجديدة تبدو قوية ومنافسة بشكل عملاق لكل ما يمكن ان تحمله من نقاط قوة ومستويات أداء مرتفعة وغيرها من النقاط، ولكننا دائمًا ما نبحث عن المنافسة بين ميدياتك وكوالكوم ونريد ان نراها تحتدم وتشتعل، هي مصلحتنا كمستخدمين ان تتنافس الشركات بقوة، وما أظهرته نتائج اختبارات المعالجين ان هناك منافسة حقيقية ستحدث بين الشركتين وهذا ما سنتحدث عنه في هذا الخبر.

نتائج أداء معالج MediaTek Dimensity 9000 و snapdragon 8 gen 1

أظهرت نتائج اختبار معالجات كوالكوم وميدياتك الجديدة نتائج مرتفعة في الأداء، ففي تطبيق AnTuTu Benchmark حقق معالج سناب دراجون نتيجة 1,031,302 بينما حقق معالج دايمنستي الجديد 1,017,488، وهاتان قيمتان قريبتان من بعضهما بشكل كبير بغض النظر ان القيمتين في الأساس مرتفعتان فنحن نتحدث عن مؤشر أداء ممتاز جدًا لهواتف 2022 الرائدة، كذلك نتائج الأداء في تقييمات Geekbench تبدو مبشرة، معالج ميدياتك أعطانا 1273 نقطة في اختبار النواة الواحدة و4324 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة، بينما حقق معالج كوالكوم 1233 و3740 نقطة على التوالي.

فيديو معالج ميدياتك

ماذا يعني هذا؟

هذا يعني ان المعالجين من ناحية سيقدمان أداءًا مرتفعًا جدًا للهواتف التي ستحملهما، ستتمكن من تشغيل أقوى الألعاب، ستحظى بأقوى أداء من أجل تشغيل كل ما تحب، كما ان هذه النتيجة تخبرنا عن تركيب المعالجات نحن نتوقع أنوية Cortex-A710 بسرعات أفضل في معالجات ميدياتك بينما كوالكوم ستحمل تركيبة من A710 مع A510، هذه المعلومات مجرد معلومات مبدأية تعطيك فكرة ابتدائية حول قدرة هذه المعالجات ومميزاتها، لكن الأداء النهائي سنحكم عليه من خلال الهواتف التي ستصدر بهذه المعالجات، نحن في الانتظار

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