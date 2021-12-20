شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيسلا توفر "شحن مجانى" للسيارات بأوقات الذروة خلال العطلات اعتبارا من 23 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصارع مالكو Tesla بالفعل مع محطات Supercharger المكتظة في بعض الأحيان، وتتخذ الشركة خطوات إضافية لتقليل تلك الخطوط الطويلة من الازدحام خلال فترة السفر في عيد الميلاد، وفقًا لـ Electrek ، الذى نقله موقع engadged.

وجعلت Tesla الشحن الفائق مجانًا في بعض المحطات خلال ساعات الذروة من 7 مساءً إلى 10 صباحًا بالتوقيت المحلي بين 23 ديسمبر و26 ديسمبر، وتميل المحطات إلى أن تكون بالقرب من الطرق الرئيسية والمراكز الحضرية، وتقتصر على 11 ولاية بما فى ذلك كاليفورنيا ونيفادا وبنسلفانيا.

وحاولت الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية تخفيض أسعار Supercharger خارج أوقات الذروة من قبل، ولكن لا تزال هناك فترات انتظار كبيرة في بعض المحطات، ويعتبر الشحن المجانى خلال هذه الساعات جديدًا نسبيًا، وقد يغري المالكين الراغبين فى المغادرة مبكرًا أو متأخرًا لتوفير تكاليف إعادة الشحن.

ويسلط العرض الترويجي الضوء على مشكلة متنامية لشركة Tesla: حيث تبذل شبكة Supercharger الخاصة بها جهدًا كبيرًا للتعامل مع قاعدة عملاء أكبر من أي وقت مضى، وأقرت Tesla بالمشكلة وتعهدت بمضاعفة حجم الشبكة ثلاث مرات في غضون عامين ، ولكن حتى هذا قد يكون له حدوده عندما تقوم الشركة بتجربة دعم المركبات التي لا تستخدم Tesla EVs، ولا تتفاجأ إذا عادت الشحنات المجانية خارج أوقات الذروة فى بعض الأحيان لمساعدة Tesla على إدارة النمو.