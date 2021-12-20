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صورة.. اختراع حذاء عسكري مضادا للألغام

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ 57 دقيقة

ألغام- تعبيرية

تمكن سعودي من ابتكار حذاء عسكري شديد القوة، لحماية أرواح الجنود في المعارك من الألغام.

ونقلت صحيفة “سبق” الإلكترونية، عن المخترع الذي يدعى سعد الحربي قوله إن هذا المنتج نفذ على مراحل وأثبتت التجارب المعملية نجاح التقنية التي زود بها “البسطار” في الحماية من الانفجارات الشديدة.

وأضاف أنه استخدم في تكوين المنتج ألياف كربونية، ومواد معدنية وبلاستيكية، تم دمجها مع بعضها، وصمم بها (البسطار) بمقاسات متنوعة”.

وعن مدة العمل أوضح: “أنجزته في 6 أشهر شملت الفكرة والتصاميم والتنفيذ وإجراء الاختبارات العلمية والمعملية”.

وأكد تسجيله في الهيئة السعودية للملكية الفكرية تمهيدا للحصول على شهادة براءة الاختراع.

أول صورة للحذاء السعودي المضاد للألغام

أول صورة للحذاء السعودي المضاد للألغام

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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