شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه خدمة Kitchens تيك توك لتوصيل الطعام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون تيك توك مع Virtual Dining Concepts (VDC) لإطلاق تيك توك Kitchens ، وهي خدمة توصيل فقط من شأنها إعداد بعض الوصفات الأكثر حداثة على التطبيق، وفقا لما نقلته بلومبرج.

ووفقا لتقرير موقع The verege، فإن تيك توك و VDC سيفتحان حوالي 300 موقعًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة للبدء، لكنهما يخططان للتوسع إلى حوالي 1000 موقع بحلول نهاية عام 2022.

وستعمل TikTok Kitchens من المطاعم الموجودة، بما في ذلك السلاسل المملوكة من قبل المؤسس المشارك لـ VDC روبرت إيرل، مثل بوكا دي بيبو وبيرتوتشي.

وهى فى الأساس خدمة مطبخ أشباح، ولكن على عكس بعض الشركات في هذا المجال، لا يبدو أن مطابخ VDC تعمل من مطابخ الأقمار الصناعية المحولة بمقطورات في ساحات الانتظار.

ونظرًا لوصف VDC لملاحظات الخدمة، ستستفيد TikTok Kitchens من المطبخ الحالى والموظفين في المطعم ولكنها ستوفر التدريب وتغليف المواد الغذائية ووصفات مصدر تيك توك، للحفاظ على الأشياء جديدة، سيتم تدوير القائمة كل ثلاثة أشهر، نظرًا لمدى سرعة ظهور المحتوى الفيروسي وظهوره على النظام الأساسي.

وتقول بلومبرج إن القائمة ستحتوي في البداية على مكرونة المخبوزة - والتي كانت على ما يبدو الوصفة الأكثر بحثًا على Google في عام 2021 - شرائح الذرة المقلية المعروفة باسم أضلاع الذرة، ورقائق المكرونة المقرمشة المغطاة بالجبن ، وكذلك سماش برجر.

وسيحصل المبدعون الذين ألهموا الوصفات في القائمة على جزء من العائدات، قالت المتحدثة باسم تيك توك Elena Saavedra في بيان: "سيتلقى المبدعون رصيدًا مقابل الأطباق داخل القائمة وسيتم إبرازهم بشكل بارز خلال العرض الترويجي" فهى حملة لجلب أطعمة تيك توك إلى المعجبين، وليست مشروعًا في مجال المطاعم." لقد شهد VDC بالفعل نجاحًا مع MrBeast Burger ، وهو مطبخ افتراضي أطلقه مستخدم يوتيوب الشهير MrBeast لأول مرة في نهاية عام 2020.

وتشير بلومبرج إلى أن MrBeast باع مليون برجر في ثلاثة أشهر فقط ، وأن هناك الآن 1500 مطبخ في جميع الأنحاء الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.