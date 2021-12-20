شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام المؤقت أثناء التقاط صورة شخصية أو بكرات على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم انستجرام باستمرار بتحديث نظامه الأساسي بأحدث الميزات، إلى جانب مشاركة الصور ، يمكن للمرء البث المباشر وإنشاء مقاطع فيديو قصيرة والترويج لأعماله عبر إنستجرام، إليك بعض النصائح حول إنستجرام التي ستكون مفيدة جدًا للمستخدمين اليوميين.

معظمنا على دراية بقصص Instagram التي تتيح لك تحميل الصور ومقاطع الفيديو التي ستختفي تلقائيًا بعد 24 ساعة، يمكن للمرء استخدام كاميرا Instagram مباشرة لالتقاط صورة شخصية أو مقطع فيديو، ومع ذلك قد ترغب في بعض الأحيان في ضبط المؤقت لإعطاء وضع جيد.

لكن إنستجرام لا يسمح لك بضبط المؤقت أثناء التقاط صورة شخصية من كاميرا إنستجرام، لذلك هناك طرق بديلة، يمكنك التقاط صور سيلفى من الكاميرا الأمامية لهاتفك الذكى لاستخدام مؤقت.

إليك الدليل التفصيلي حول كيفية ضبط المؤقت على هاتفك الذكى.

الخطوة 1: افتح الكاميرا الأمامية على هاتفك الذكى.

الخطوة 2: انقر على أيقونة "Timer" التي يمكن العثور عليها فى الجزء العلوي من الشاشة. يعتمد مكان رمز المؤقت على العلامة التجارية لهاتفك الذكى.

الخطوة 3: بعد ذلك يمكنك تحديد رمز أى مدة زمنية بين ثانيتين و 3 ثوانٍ و 5 ثوانٍ و 10 ثوانٍ.

الخطوة 4: اضغط على زر النقر وسيبدأ العد التنازلي. ثم يمكنك اتخاذ وضعية قبل أن تنقر الكاميرا على صورتك الذاتية.

الخطوة 5: بمجرد التقاط صورتك الشخصية، ستحتاج إلى فتح حساب إنستجرام الخاص بك. ثم انقر فوق رمز "Plus" الموجود أعلى الصفحة الرئيسية.

الخطوة 6: حدد خيار "القصة" وقم بتحميل صورتك الشخصية من معرض الصور الخاص بك. بعد ذلك يمكنك استخدام المؤثرات والملصقات والموسيقى من Instagram.

الخطوة 7: جاهزة للمشاركة كقصة. كيفية ضبط الموقت لبكرات إنستجرام شهد Instagram Reels شعبية كبيرة منذ إطلاقه، تم تقديم تطبيق مشاركة الصور العام الماضي كبديل لـ TikTok.

ويمكن للمرء تسجيل ما يصل إلى 15 ثانية فقط من الفيديو، ثم زادت إلى 30 ثانية وهذا العام يتيح Instagram للمستخدمين التقاط مقطع فيديو يصل إلى 60 ثانية.

ولا يحتوي إنستجرام على ميزة مدمجة لضبط المؤقت أثناء التقاط صور سيلفي باستخدام كاميرا Instagram، ومع ذلك يتيح لك التطبيق ضبط عداد الوقت للبكرات، فيما يلي كيفية ضبط المؤقت قبل تصوير البكرات:

الخطوة 1: افتح تطبيق Instagram وانقر على أيقونة "Plus" الموجودة أعلى الصفحة الرئيسية. ثم اضغط على خيار "Reels".

ويمكنك التمرير سريعًا لليمين لفتح الكاميرا ويمكنك رؤية خيارات مثل المنشورات والقصة والبكرات وخيار البث المباشر كذلك يجب عليك النقر فوق خيار Reels.

الخطوة 2: يمكنك رؤية رمز "المؤقت" على الشاشة وستحصل على خيارين للعد التنازلي - 3 ثوانٍ و 10 ثوانٍ. حدد وانقر على خيار "ضبط المؤقت".

الخطوة 3: تم ضبط المؤقت، يمكنك تصوير البكرة باستخدام الصوت والسرعة والتأثير وما إلى ذلك، يتيح لك إنستجرام أيضًا التحقق من Reels الخاصة بك قبل نشرها.