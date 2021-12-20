شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لحظة عودة سائحى الفضاء للأرض بعد رحلة 12 يوما فى المحطة الدولية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد طاقم سياحي مؤلف من الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا ومساعده يوزو هيرانو ورائد فضاء روسي بأمان إلى الأرض في وقت مبكر، اليوم الإثنين، بعد قضاء 12 يومًا في محطة الفضاء الدولية.

ووفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، قامت كبسولة سويوز الروسية التي تحمل الثلاثي بهبوط لطيف على سهول كازاخستان في الساعة 9:13 صباحًا (3:13 صباحًا بتوقيت جرينتش) ، بعد ثلاث ساعات من خروجها من محطة الفضاء الدولية.

وقالت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس إن الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، ويوزو هيرانو، ورائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين، عانوا من حمل تسارع قياسي يبلغ 4 جي خلال الهبوط الروتيني.

ويعتبر مايزاوا، البالغ من العمر 46 عامًا، ومساعده هيرانو البالغ من العمر 36 عامًا، أول سائحين يدفعون أموالا لزيارة محطة الفضاء منذ عام 2009، فيما كانت هذه الرحلة هي مهمة الفضاء الثالثة لرائد الفضاء الروسي ميسوركين الذي رافقهما في الرحلة.

وصرح مايزاوا في مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي قائلا: "بمجرد أن تكون في الفضاء، ستدرك كم يستحق خوض هذه التجربة المذهلة"، مشيرا إلى إنه لا يستطيع الكشف عن المبلغ الذي دفعه مقابل هذه الرحلة لكنه اعترف بأن المبلغ "كبير إلى حد ما''.

وفي أكتوبر، قضت الممثلة الروسية يوليا بيريسيلد والمخرج السينمائي كليم شيبينكو 12 يومًا في محطة الفضاء الدولية لإنتاج أول فيلم في العالم من نوعه، وهو مشروع برعاية شركة الفضاء الروسية روسكوزموس.



عودة السياح من الفضاء