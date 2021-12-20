شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأدوات المخصصة للحماية من شبكة 5G تبين أنها مشعة بشكل خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة الهولندية للأمان والإشعاع النوويين (ANVS) بيانًا يطلب من الناس التوقف عن استخدام أي من عشر منتجات حددتها للحفاظ على أمان المستخدمين، فتبين أن الأدوات المخصصة لحماية الأشخاص من 5G تعرض مرتديها للإشعاع.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت الاختبارات أن المنتجات، التي تشمل أقنعة النوم وأساور وعقود، تحتوي على مواد مشعة، وبالتالي فهي تصدر إشعاعات مؤينة بشكل مستمر، وكان أحد الأساور المدرجة مخصصًا لارتداء الأطفال.

وقال البيان: إن التعرض للإشعاع المؤين يمكن أن يسبب آثارا صحية ضارة، ونظرًا للمخاطر الصحية المحتملة التي تشكلها، فإن هذه المنتجات الاستهلاكية التي تحتوي على مواد مشعة محظورة بموجب القانون.

ويمكن للإشعاع المؤين أن يتلف الأنسجة والحمض النووي ويمكن أن يسبب احمرار الجلد على سبيل المثال، وتم قياس مستويات منخفضة فقط من الإشعاع على هذه المنتجات المحددة.

ومع ذلك، فإن الشخص الذي يرتدي منتجًا من هذا النوع لفترة طويلة، يمكن أن يعرض نفسه لمستوى من الإشعاع يتجاوز الحد لتعرض الجلد المطبق في هولندا.

وكانت أكدت دراسة علمية في العام الماضي أن شبكة الجيل الخامس غير ضارة وحميدة استجابةً لمنظري المؤامرة الذين زعموا أن الشبكة تسبب المرض.

كما كشف باحثون أمريكيون، درسوا آثار إشعاع الترددات الراديوية الناتج عن الإنترنت المتنقل فائق السرعة، عن آثار صحية طفيفة.

واتبعت الدراسة تعرض العديد من هوائيات 5G التي للتخريب أثناء الإغلاق في عام 2020 بعد نظريات مؤامرة لا أساس لها من الصحة تقول إن شكل الاتصال اللاسلكي يسبب Covid-19.