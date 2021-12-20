شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية حذف الرسائل غير المرغوبة فى تقويم أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد البريد العشوائي المتمثل في الرسائل غير المرغوب بها أمرا مزعجا جدا في التقويم إذا زادت أعداد الرسائل، خاصةً إذا كان يعيق رؤية الأحداث القادمة بوضوح في جدول أعمالك الفعلي، لذلك نقدم لك طريقة حذف الرسائل غير المرغوب فيها "Spam" في تقويم أيفون من خلال بعض الخطوات وفقا لما ذكره موقع "business insider".

إذا كان جهاز أيفون يعمل بنظام iOS 14.6 أو إصدار أحدث، فقم بما يلي:

1. ابدأ تطبيق التقويم على جهاز أيفون الخاص بك.

2. اضغط على أحد أحداث التقويم غير المرغوب فيها.

3. في الجزء السفلي من الصفحة، اضغط فوق إلغاء الاشتراك، وقم بتأكيد رغبتك في القيام بذلك عن طريق الضغط فوق إلغاء الاشتراك مرة أخرى، ويجب أن تختفي جميع الأحداث غير المرغوب فيها المرتبطة بهذا الاشتراك من التقويم الخاص بك.

إذا كان لديك إصدار أقدم من iOS، فقم بذلك بدلاً من ذلك:

1. ابدأ تطبيق التقويم.

2. في الجزء السفلي من الصفحة، اضغط فوق التقويمات.

3. في قائمة التقاويم، ابحث عن إدخال لا تريده أو لا تتعرف عليه وعندما تجده، اضغط على i على يمين اسم التقويم.

4. في الجزء السفلي من صفحة التقويم، اضغط فوق "إلغاء الاشتراك" أو "حذف".

إذا لم ينجح هذا ، فلديك علاج آخر:

1. ابدأ تطبيق الإعدادات.

2. اضغط على التقويمات.

3. اضغط على الحسابات.

4. اضغط على التقويمات المشتركة.

5. ابحث عن تقويم لا تريده أو لا تتعرف عليه، ثم اضغط فوقه، متبوعًا بحذف الحساب.