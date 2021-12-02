شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته بشأن أقتراب كويكب من الأرض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يقوم كويكب أكبر من المعتاد بزيارة طيران متجاوزًا الأرض الأسبوع المقبل، في 11 ديسمبر، يُطلق عليه 4660 Nereus، وهو زائر متكرر نسبيًا للفضاء القريب من الأرض، مما يعني أنه يتميز جيدًا، ويبلغ قطره 330 مترًا 1.083قدمًا، هذا أصغر بقليل من ارتفاع مبنى إمباير ستيت.

وعلى الرغم من عناوين الصحف الشعبية المثيرة، فإن 4660 Nereus سوف يتصفح على مسافة لطيفة وآمنة تبلغ 3.93 مليون كيلومتر (2.44 مليون ميل) - ما يزيد قليلاً عن 10 أضعاف المسافة بين الأرض والقمر وفقا لما نقله موقع Sciencealert.

ونظرًا لحجمها وبعدها عن الأرض، تم تصنيف 4660 Nereus كجسم يحتمل أن يكون خطيرًا. يشمل هذا التصنيف أي كويكب سيمر في حدود 7.48 مليون كيلومتر (4.65 مليون ميل) من مدار الأرض، ويكون عرضه أكبر من حوالي 140 مترًا (500 قدم) وهناك الكثير من الصخور التي تقع ضمن هذه الفئة.

هناك العديد من الأسباب لتعقبهم، يتضمن ذلك التأكد من أنهم لم ينحرفوا عن مداراتهم المعروفة إلى مسار أكثر خطورة على الأرض، ومراقبة مجموعات من الكويكبات للحفاظ على الوعى بما يتحرك عبر الفضاء القريب من الأرض.

تم اكتشاف 4660 Nereus لأول مرة في عام 1982وهو خاص - ليس لأنه خطير ، ولكن لأنه يطير بالقرب من الأرض بتردد نسبي. مداره حول الشمس الذي يبلغ 1.82 سنة يقترب منا كل 10 سنوات أو نحو ذلك ، على الرغم من أن مصطلح "قريب" لا يزال "مسافة آمنة" من منظور الفضاء.

لهذا السبب تم اعتبار الكويكب هدفًا لمهمات الكويكبات مثل Hayabusa (التي زارت Itokawa في النهاية بدلاً من ذلك).

اقترابها الأسبوع المقبل سيكون أقرب 4660 نيريوس سيكون منذ عقود، وستكون زيارته القريبة القادمة في 14 فبراير 2060 ، حيث ستطير على مسافة 1.2 مليون كيلومتر تقريبًا (أكثر من ثلاثة أضعاف المسافة بين الأرض والقمر).

في حين أن الكويكب لا يشكل أي تهديد، فمن الأفضل أن تكون مستعدًا من عدمه، لأننا نعلم أن الكويكبات أثرت بشكل كبير على الأرض في الماضي.

وفى الأسبوع الماضى أطلقت مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا في مهمة تسمى اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج أو DART ، لمحاولة اصطدامه بكويكب ليخرجه عن مساره. ومن المقرر أن يعقد هذا اللقاء في سبتمبر من العام المقبل.