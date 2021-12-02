شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يركز جاك دورسى على مجال العملات المشفرة بعد ترك تويتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنحى المبتكر التقنى جاك دورسى عن منصبه كرئيس تنفيذي لتويتر، والذى شارك في تأسيس الشركة عام 2006، وجاءت استقالته دورسى لتثير الجدل فيما إذا كان يريد التركيز على مجال العملات المشفرة خلال شركة Square.

انتقل دورسى إلى منصب رئيس مجلس الإدارة في عام 2008 ، قبل أن يعود إلى منصب الرئيس التنفيذي في عام 2011 وفقا لما نقله موقع ذى صن.

في عام 2015 أصبح الرئيس التنفيذي المؤقت ، قبل أن ينتقل إلى منصب الرئيس التنفيذي الدائم في غضون بضعة أشهر فقط.

وشهدت الفترة التى تولى بها منصبه جدلا كبيرا بسبب خطابات الكراهية والمضايقات على المنصة من جانب المثير من المستخدمين.

وكاد أحد أصحاب المصلحة على تويتر أن يُجبر الملياردير على الاستقالة بسبب ضعف نمو الشركة.

ويعد موقع تويتر أصغر بكثير من الشركة المنافسة فيسبوك - ويتعرض لضغوط كبيرة للنمو.

ويحتوي التطبيق على عدد من التغييرات الرئيسية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك توسيع حجم التغريدات، وإضافة غرف دردشة صوتية إلى التطبيق.

من غير الواضح ما إذا كانت المغادرة بشروط سيئة، لكن دورسي قال في بيان إنه استقال من تلقاء نفسه.

كتب: "هناك الكثير من الحديث حول أهمية أن تكون الشركة" يقودها المؤسس ". "في النهاية أعتقد أن هذا مقيد بشدة ونقطة فشل واحدة.

وأضاف"لقد عملت بجد لضمان أن هذه الشركة يمكن أن تنفصل عن مؤسسيها ." وتابع: "أريدكم جميعًا أن تعرفوا أن هذا كان قراري وأنا أملكه.

أوضح"لقد كان أمرًا صعبًا بالنسبة لي بالطبع. أحب هذه الخدمة والشركة وأحبكم جميعًا كثيرًا" مضيفا: "رغم حزنى على ترك الشركة ولكنني سعيد بوصول الشركة إلى هذا المستوى"

قال: "ليس هناك الكثير من المؤسسين الذين يختارون شركتهم على غرورهم. أعلم أننا سنثبت أن هذه كانت الخطوة الصحيحة."

أحدث تغريدة جاك قبل بيان رحيله - نُشرت قبل يوم واحد - نصها: "أحب تويتر"

أوضح دورسي أنه يريد من زميله والمدير التنفيذي السابق للتكنولوجيا باراج أجراوال أن يصبح الرئيس التنفيذى.

وقال أيضًا إنه يريد تغيير تويتر للأفضل بعد رحيله.

أين يذهب جاك دورسي بعد تويتر؟

لم يؤكد دورسي أي شيء حتى الآن، لذلك من غير الواضح ما هو المكان الذى سيذهب إليه مستقبلا.

لا يزال عملاق التكنولوجيا الرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات سكوير ، التي تبلغ قيمتها حوالي 100 مليار دولار في سوق الأسهم.

لقد شارك في الأعمال الخيرية وله اهتمامات كبيرة في العملات المشفرة.

هل يترك جاك دورسي Twitter مقابل Bitcoin؟

يتكهن الكثيرون بأن دورسي قد يترك تويتر للتركيز على البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، قدم دورسي ورقة بيضاء تكشف عن تبادل البيتكوين اللامركزي.

تم تسمية المشروع باسم tbDEX ، ويتم دفعه من خلال شركة Square الأخرى الخاصة بجاك دورسي.

من المحتمل أن يكون دورسي يريد التركيز على جهوده في مجال العملة المشفرة على المدى الطويل.

وقال أيضًا إنه يريد تغيير تويتر للأفضل بعد رحيله.