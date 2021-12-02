شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Meta تسمح بمزيد من إعلانات العملات المشفرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت Meta عن حظرها الطويل إن لم يكن المطلق على إعلانات العملات المشفرة وفقًا لتقارير CNBC التى نشرها موقع engadged التقنى .

وخففت Meta حظرها إلى حد كبير من خلال زيادة عدد التراخيص التنظيمية التى تقبلها من 3 إلى 27 ترخيص، واللوائح الحكومية التي تحدد "مسؤوليات وتوقعات أوضح".

ولا يزال المعلنون بحاجة إلى إذن كتابي لتشغيل إعلانات تبادل العملات المشفرة والإقراض والاقتراض وأدوات التعدين والمحافظ التي تتيح لك شراء الرموز المميزة أو بيعها أو مشاركتها أو مبادلتها، ومع ذلك فإن هذا يفتح الباب أمام شركات العملة المشفرة التى لم تتمكن فى السابق من عرض أي إعلانات، ناهيك عن المستثمرين المحتملين الذين قد لا يكونون على دراية بالسوق.

وليس من الواضح ما إذا كانت هناك عوامل إضافية لعبت دورًا في الانعكاس، ولكن التوقيت ملحوظ يأتى هذا التحول بعد يوم واحد فقط من إعلان مراقب العملات المشفرة في Meta، ديفيد ماركوس، أنه سيغادر الشركة.

ولقد أمضى ما يقرب من عامين فى محاولة إطلاق محفظة Meta المشفرة Novi، ولم ينجح حتى الآن إلا بإجراء اختبار صغير، ومرت العملة المشفرة الداخلية للشركة، Diem، بوقت أكثر صعوبة ولم يتم إطلاقها بعد الاعتراضات التنظيمية والطموحات المقلصة.

ولا تعترف ميتا بالضرورة بالهزيمة فى ديم هذا المشروع يتم تشغيله بشكل مستقل، وبعد كل شىء قد يعكس هذا ببساطة الأوقات المتغيرة، في حين أن العملة المشفرة قد لا تزال مليئة بالتقلب وعدم اليقين التنظيمى، فإن المخاطر الآن منخفضة بما يكفي بحيث لا تشعر Meta بالقلق من مشاكل المبيعات.