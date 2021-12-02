شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطلق Tesla مركبة كهربائية رباعية الدفع للأطفال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نحن نعلم أن Tesla كان لديها خطط لإطلاق مركبة لجميع التضاريس (ATV)، تسمى Cyberquad، ولكن قبل أن يتمكن البالغون من ركوب أحدها، قررت الشركة طرح نسخة بحجم نصف لتر للأطفال، وفقا لتقرير engadged .

وتم إدراج Cyberquad للأطفال البالغة تكلفته 1900 دولار على موقع الشركة على الإنترنت الليلة الماضية كمفاجأة، وإذا كان لديك أي شكوك حول التصميم يمكنك إلقاء نظرة على الصور واستنتاج أنها مستوحاة من Cybertruck.

وتلك الجبهة تبدو كأنها روبوت مميت يندفع لمهاجمتك، بصرف النظر عن اللفافة المرعبة وتصميم الجسم الزاوي، تتميز السيارة بإطار فولاذي كامل ومقعد مبطن ونظام تعليق قابل للتعديل مع فرامل قرصية خلفية، دعنا نتحدث عن المواصفات: يمكن أن تصل سرعة ATV الكهربائية بالكامل إلى 15 ميلاً (24.1 كم) بشحنة كاملة بسرعة قصوى تبلغ 10 أميال في الساعة (16 كم في الساعة).

وتقول الشركة إنها مناسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية أعوام وما فوق، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، أصدرت الشركة سيارة Cbertruck مستوحاة من Cyberwishtle مقابل 50 دولارًا ، وقد تم بيعها بالفعل.

ومن الذكاء من Tesla أن تقدم هذا خلال موسم العطلات، لكنها تقول أن الشحن سيبدأ في غضون 2-4 أسابيع، لذلك ليس هناك ما يضمن أن طلبك سيصل في الوقت المناسب ليخبأ تحت شجرة عيد الميلاد العائلية womp womp!