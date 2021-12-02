شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سونى اليابانية تبدأ بيع طائرة بدون طيار وسط تنافسية شديدة فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة Sony في تلقي طلبات شراء الطائرة بدون طيار Airpeak S1 التي تأمل أن تحقق نجاحًا كبيرًا مع صانعي الأفلام والمصورين المحترفين، وفقا لتقرير digitaltrend التقنى.

وكشفت شركة التكنولوجيا اليابانية عن الطائرة بدون طيار في معرض CES 2021 ، إيذانًا بدخولها في سوق الطائرات بدون طيار شديد التنافسية.

ويمكن للجهاز الجديد الذي سيبدأ الشحن في وقت لاحق من هذا الشهر، الوصول إلى سرعات تصل إلى 55 ميلاً في الساعة والطيران لمدة تصل إلى 12 دقيقة حاملاً إحدى كاميرات ألفا كاملة الإطار ذات المستوى الاحترافي من سوني (أو 22 دقيقة بدون حمولة).

وتدعى شركة Sony أيضًا أن الطائرة بدون طيار Airpeak S1 يمكن أن تظل ثابتة في الرياح بقوة 44.7 ميل في الساعة، مما يوفر لصانعي الأفلام لقطات سلسة في الظروف القاسية.

ويستخدم Airpeak S1 كاميرات استريو مطورة من سوني ومعالج استشعار الرؤية مع خوارزمية مصممة خصيصًا للوعي المكاني ثلاثي الأبعاد في الوقت الفعلي لإبعاده عن الأذى.

وتتميز الطائرة بدون طيار أيضًا بوضع التشغيل المزدوج الذي يسمح لشخص واحد بالتحليق بالطائرة بدون طيار بينما يركز شخص آخر على التحكم فى الكاميرا.

وبسعر 9000 دولار فإن طائرة Sony Airpeak S1 بدون طيار ليست رخيصة بالتأكيد، ولا يتوقف الإنفاق عند هذا الحد، حيث سيتعين عليك أيضًا شراء جهاز جيمبال (2200 دولار من Gremsy)، وكاميرا متوافقة لتوصيلها بالطائرة بدون طيار، وجهاز iOS لوحدة التحكم، وتضمين وحدة تحكم في الحزمة الرئيسية، جنبا إلى جنب مع مراوح الغيار، واثنين من البطاريات، وشاحن.

وتقدم Sony أيضًا خطة اشتراك سحابة اختيارية Airpeak Plus تكلف 300 دولارًا سنويًا، ويمنحك هذا مساحة تخزين إضافية للبيانات وخيارات السياج الجغرافي المتقدمة، من بين ميزات أخرى.

وهناك أيضًا خطة Airpeak Protect Plan تغطي الأضرار العرضية، على الرغم من أننا ما زلنا ننتظر معرفة أسعار ذلك. ومع امتداد 64.4 سم، تتشابه الطائرة بدون طيار Airpeak S1 في الحجم مع آلة Inspire 2 الاحترافية من DJI وهي أكبر بكثير من طائرات Mavic 3 وMavic 3 Cine التي تم إصدارها مؤخرًا والمذهلة للغاية، والتي تأتي مع هاسيلبلاد مزدوج- نظام الكاميرا وتكلفة عدة آلاف من الدولارات أقل من عرض سوني، ولا يزال، على الورق، يبدو أن Airpeak S1 من سوني بالتأكيد قطعة صلبة من عدة، ولا يمكننا الانتظار حتى نضعها تحت الاختبار لنكتشف ذلك بالتأكيد.