شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن Curiosity المركبة التابعة لناسا على المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت المركبة Curiosity التابعة لناسا إلى دائرة الضوء بعد أن شاركت وكالة الفضاء صورة سيلفي حديثة التقطها مستكشف المريخ المخضرم، وفقا لتقرير digitaltrend التقنى.

بينما تميل مركبة المثابرة الأحدث والأكثر تقدمًا التابعة لوكالة ناسا إلى جذب كل الاهتمام هذه الأيام، فإن Curiosity، التي هبطت على سطح المريخ في عام 2012، تواصل استكشاف الكوكب البعيد في محاولة لمعرفة المزيد عن موقع المسافة .

وتظهر الصورة الأخيرة التي تم بثها إلى الأرض بواسطة Curiosity العربة الجوالة الشجاعة بطريقة ما أمام هيكل صخور Greenheugh Pediment، بينما يُطلق على شكل الأرض الذي يمكن رؤيته في المسافة الوسطى على اليمين اسم Rafael Navarro Mountain.

ووفقًا لوكالة ناسا، تعمل كيوريوسيتي الآن على صنع ماريا جوردون نوتش، الفتحة على شكل حرف U خلف العربة الجوالة إلى اليسار.

والتقط المسبار كيوريوسيتي التابع لوكالة ناسا الصورة فائقة الدقة باستخدام جهاز تصوير عدسة اليد المريخ ، أو MAHLI ، الموجود في نهاية ذراعه الروبوتية، والذي يتضاعف كعصا سيلفي.

وتتكون الصورة في الواقع من 81 صورة منفصلة تم التقاطها بطريقة مكنت ذراع كيوريوسيتي من البقاء بعيدًا عن اللقطة ، مما يمنحها مظهر الوقوف بمفردهاK وتوضح ناسا كيف تحقق التأثير، وقالت إن العملية تبدأ بذراع العربة الجوالة باستخدام حركات المعصم المختلفة ودورات البرج لتمكين MAHLI من التقاط جميع الصور المكونة.

ويسمح الحصول على العديد من الصور المأخوذة من زوايا مختلفة قليلاً بإنشاء صورة شخصية مُخَطَّطة بعناية يتم فيها القضاء على مظاهر الذراع من خلال تداخل بعض الصور.

ونشرت وكالة ناسا أيضًا نسخة مقصوصة من صورة السيلفي تقدم نظرة أوضح على عربتها الجوالة التي تبلغ من العمر تسع سنوات.

وتعمل كيوريوسيتي في موقع يبعد حوالي 2300 ميل (3700 كم) عن المثابرة، والتي هبطت في حفرة جيزيرو في المريخ في فبراير 2021، ولا يزال في حالة عمل كامل، والفضول تم إنفاق وقته تنفيذ مجموعة من البعثات في حين أيضا ويرسلون الصور لا يصدق ل أبناء الأرض للاستمتاع .

وتشمل اكتشافاته حتى الآن أدلة على وجود الماء السائل الثابت على سطح المريخ، وأن الكوكب كان يتمتع في يوم من الأيام بالظروف المناسبة لدعم الميكروبات الحية، المثابرة مستمرة في هذا العمل والبحث عن أدلة على الحياة الميكروبية القديمة .