تكنولوجيا: "آبل" تدعم استمرار الإعفاءات من الرسوم الجمركية على منتجاتها فى أمريكا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "آبل" الأمريكية دعمها لاستمرار الإعفاءات من الرسوم الجمركية على ساعتها وأجهزة ماك برو فى الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية أن آبل أكدت دعمها للإعفاءات المؤقتة من الرسوم الجمركية على أجزاء من Apple Watch و Mac Pro وفقًا لموقع الممثل التجاري للولايات المتحدة.



ووفقًا للشبكة الأمريكية يعد طلب آبل لاستمرار الإعفاءات خطوة رئيسية في عملية تهدف لاستمرار الاستثناء الممنوح من الحكومة على رسوم 7.5٪ على واردات Apple Watch و 25% من الرسوم الجمركية على مكونات Mac Pro.



وتخضع ساعة Apple وأجزاؤها للتعريفات لأنها مستوردة من الصين. لم يخضع جهاز آيفون iPhone ، وهو أهم منتج للشركة للتعريفات الجمركية.

وتعد الخطوة تذكيرًا بأن الشركات لا تزال تعاني من الرسوم الجمركية المفروضة خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وسط حرب تجارية مع الصين، خاصة بعد انتهاء معظم الاستثناءات في أواخر عام 2020 أو بداية العام الجاري.