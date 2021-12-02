شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رصد أقرب زوج من الثقوب السوداء الضخمة بينهما 1600 سنة ضوئية فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاحظ علماء الفلك أقرب زوج من الثقوب السوداء الهائلة على الإطلاق، حيث قالوا إن الجسمين اللذان لا يفصل بينهما سوى 1600 سنة ضوئية، لهما مسافة فاصلة أصغر بكثير من أي زوج آخر من الثقوب السوداء فائقة الكتلة تم رصده سابقًا وسيندمجان في النهاية في ثقب أسود واحد عملاق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اكتشفهما العلماء باستخدام التلسكوب الكبير جدًا (VLT) التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي، وقالوا إنهما كانوا على بعد حوالي 89 مليون سنة ضوئية من الأرض.

كما تم العثور على الثقب الأسود الأكبر، الواقع في قلب مجرة NGC 7727 في كوكبة الدلو، وكانت كتلته تقارب 154 مليون مرة كتلة شمسنا، بينما رفيقه هو 6.3 مليون كتلة شمسية.

كان الخبراء قادرين على تحديد هذه الكتل من خلال النظر في كيفية تأثير الجاذبية للثقوب السوداء على حركة النجوم من حولهم.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حساب الكتل بهذه الطريقة لزوج من الثقوب السوداء فائقة الكتلة، وتم تحقيق هذا الإنجاز بفضل قرب النظام من الأرض والملاحظات التفصيلية التي حصل عليها الباحثون باستخدام VLT في مرصد بارانال في تشيلي وبيانات إضافية من تلسكوب هابل الفضائي.

كما أنه من المتوقع أن يحقق البحث عن أزواج من الثقوب السوداء فائقة الكتلة والمخفية قفزة كبيرة إلى الأمام مع التلسكوب الكبير الجديد (ELT)، والذي من المقرر أن يبدأ العمل في وقت لاحق من هذا العقد في صحراء أتاكاما في تشيلي.

قال الباحث المشارك Steffen Mieske، عالم الفلك في المرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي: "هذا الكشف عن زوج من الثقوب السوداء فائقة الكتلة هو مجرد البداية"، مضيفا، "باستخدام أداة HARMONI على ELT، سنتمكن من إجراء اكتشافات مثل هذه أبعد مما هو ممكن حاليًا".