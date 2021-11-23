شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: بطاقات الرسومات لا تزال أكثر من ضعف أسعارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُظهر تقرير يفحص اتجاهات الأسعار في سوق GPU أنها وصلت بعض بطاقات الرسومات الآن إلى ما يقرب من ضعف تكلفة البيع بالتجزئة، وفقًا لآخر استطلاع أجرته 3DCenter.

وبينما كان هناك انخفاضا طفيفا في الأسعار خلال الأسابيع القليلة الماضية لبعض بطاقات رسومات AMD ، زادت تكلفة غالبية البطاقات مرة أخرى، تجاوزت وحدات معالجة الرسومات RDNA 2 من AMD الآن 90% من سعر التجزئة المقترح من الشركة المصنعة (MSRP)، مع وصول تشكيلة Nvidia القائمة على Ampere إلى 95٪ فوق MSRP وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

وارتفع متوسط ​​سعر سلسلة AMD Radeon RX 6000 من 183٪ من MSRP إلى 201٪ من 10 أكتوبر حتى 31 أكتوبر ، وخلال هذا الشهر وحتى 21 نوفمبر، انخفض إلى 190٪.

ويمثل أول انخفاض في أسعار وحدات معالجة الرسومات 6700XT و 6800 و 6800 XT و 6900XT منذ يوليو. ومع ذلك، تظل الحقيقة هي أن MSRP قد تضاعف تقريبًا لهذه البطاقات بسبب كميات المخزون المستنفدة.

في غضون ذلك وصل متوسط ​​سعر سلسلة GeForce 30 من Nvidia إلى أعلى نقطة له منذ بداية يوليو. وارتفعت تكلفة وحدات معالجة الرسومات 3060 و 3060 Ti و 3070 و 3080 و 3090 من 188٪ من MSRP في أكتوبر إلى 195٪ MSRP حتى الآن في نوفمبر.

وعلى الرغم من أن بطاقات الفيديو هذه لا تزال باهظة الثمن إلى حد كبير ، إلا أن نقاط السعر هذه بعيدة كل البعد عن مايو 2021 ، عندما تكلف 304 ٪ من MSRP.

وتظل مستويات التوفر لكل من AMD و Nvidia GPU دون تغيير مقارنة بشهر أكتوبر. ويعتمد تقرير 3DCenter على السوق الألمانية ، ولكن نظرة سريعة على أسواق الطرف الثالث مثل eBay تُظهر كيف أن ارتفاع الأسعار منتشر أيضًا في الأسواق الرئيسية الأخرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

بصرف النظر عن كل من مشكلات العرض والطلب المكثف الذي يؤثر على السوق الحالية ، يمكن أن يُعزى العامل الحتمي وراء ارتفاع أسعار وحدات معالجة الرسومات إلى العملات المشفرة، حيث انضم عمال المناجم إلى المضاربين في المساهمة في مثل هذه الزيادات في التكلفة بسبب الانتعاش الأخير في مجال العملات المشفرة.

ولا يعتمد اللاعبون على بطاقات الرسومات فقط ؛ يمكن للمعدنين أيضًا الاستفادة من قوة وحدات معالجة الرسومات لأغراض التعدين.

يأتي ذلك فيما أضاف برنامج 3DCenter ميزة جديدة إلى مخططاته التي تسلط الضوء على مستويات أسعار Ethereum، كذلك فإن أداء العملة المعدنية يتوافق مع الزيادة في أسعار وحدات معالجة الرسومات.

وبرغم من ذلك لا يتوقع التقرير عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي حتى عام 2023 على أقرب تقدير، وتعتقد Nvidia أن النقص الحالي في وحدة معالجة الرسومات سيستمر طوال عام 2022 ، بينما تقول Intel أن التوازن بين العرض والطلب لن يتحقق حتى عام 2023.

لكن الجانب الهام الوحيد للمستهلكين في هذه الأثناء هو بطاقات مثل وحدة معالجة الرسوميات Arc Alchemist من Intel والتي يُشاع عنها والتي تبلغ 200 دولار، وحتى في هذه الحالة ، سيستهدف المستغلون على الأرجح هذا المنتج أيضًا.