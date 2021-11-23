شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق مجموعة من الملابس الرقمية تغير لونها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة جوجل مجموعة من الملابس الرقمية لمستخدمى الهواتف المحمولة لتجربتها، وهى مكونة من 12 قطعة، وتشمل بدلة ضيقة للخصر، ومعطفا لامعا.

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الملابس غير موجودة فعليًا وهى مجرد عدد من عمليات المحاكاة الرقمية المتطورة التى تم إنشاؤها باستخدام برنامج ثلاثى الأبعاد، لكن يمكن لعشاق الموضة أن يروا أنفسهم "فى" التصميمات عن طريق تحميل الملابس من موقع ويب معين واختيار القطعة التى يريدون ارتداءها، ويتم بعد ذلك وضع الثوب الرقمى فوق الصورة الأصلية، مما يخلق الوهم بأن الشخص يرتدى القطعة بالفعل.

وترسل النتيجة النهائية إلى المستخدم عبر البريد الإلكترونى ويمكن مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعى، ما يجعل الأمر يبدو كما لو أنه تمت إضافة قطعة راقية إلى خزانة ملابسه.

كانت الموضة الرقمية موجودة منذ أكثر من خمس سنوات، لكنها بدأت الانتشار فى العامين الماضيين فقط.

في عام 2019 تم بيع فستان شفاف تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر من صنع دار الأزياء الرقمية The Fabricant في مزاد بمبلغ 7800 جنيه إسترلينى، بعد أن اشتراه المدير التنفيذى للتكنولوجيا الكندى ريتشارد ما لزوجته.

وتقدم شركات أخرى مثل Tribute Brand و DressX، التى دخلت فى شراكة مع Google فى النطاق الجديد، مجموعة كبيرة من الملابس الرقمية بأسعار تتراوح من 20 جنيهًا إسترلينيًا إلى 200 جنيه إسترلينى، ومجموعة Google x DressX Material You متاحة مجانًا.



تميز لون الملابس الرقمية



الملابس الرقمية على سيدة



مجموعة من الملابس الرقية