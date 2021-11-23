شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إزالة البيانات الوصفية من صورك قبل إرسالها على هاتف آيفون لتأمين بياناتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطوي نص صور الأشخاص الملتقطة على جهاز iPhone على مخاطرة كبيرة ما لم يتم تغيير هذه الإعدادات، لأن صور iPhone الخاصة بك تحتوي على معلومات مخفية قد تشارك مكان إقامتك وعملك وزيارتك بشكل متكرر.

يطلق عليها بيانات وصفية، ويتم تخزينه داخل الصور التي ترسلها عبر iMessage - حتى تلك التي ترسلها إلى الغرباء وفقا لما نقله موقع TheSun.

فيما يلي كيفية منع iPhone الخاص بك من حفظ موقعك على لقطات الكاميرا حتى تتمكن من مشاركتها بأمان.

ما هي البيانات الوصفية للصور على iPhone؟

البيانات الوصفية هي مجموعة مخفية من البيانات توفر معلومات حول وتصف الملفات مثل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات.

عندما يتعلق الأمر بصور iPhone الخاصة بك ، يتم تخزين البيانات الوصفية داخل الملف حول وقت التقاطها وموقع اللقطة وغيرها.

يسمح لهاتفك المحمول بفرز صورك بترتيب زمنى على سبيل المثال، أو حسب الأماكن التي تم التقاطها فيها.

كما يسمح لنظام iOS بإنشاء مونتاج فيديو يسمى "ذكريات" لرحلاتك بعيدًا ، والتي يتم تخزينها في قسم "من أجلك" في الصور.

تكمن المشكلة في أن البيانات تظل مخزنة على الصور التي ترسلها عبر خدمات Apple مثل iMessage و AirDrop.

هذا يعني أنه يمكن لأي شخص آخر قراءة البيانات الوصفية الخاصة بك بسهولة إذا أرسلت لهم لقطاتك.

هذا يعني أنه يمكنهم البحث عن المكان الذي تعيش فيه أو تعمل أو تزوره بشكل متكرر ببضع نقرات.

يمكنك إخبار جهاز iPhone الخاص بك بعدم تخزين البيانات الوصفية على الصور ومقاطع الفيديو في إعدادات جهازك.

ويتم مسح موقعك والبيانات الوصفية الأخرى من الصور التي يتم تحميلها على وسائل التواصل الاجتماعي - لذا فإن أي شيء يتم نشره على Facebook أو Instagram يكون آمنًا.

كيفية إزالة بيانات الموقع من الصورة

تحت كل صورة في صورك، يمكنك عرض الموقع التقريبي الذي تم التقاطها فيه عن طريق التمرير لأعلى.

سيخبرك iPhone الخاص بك أيضًا بوقت وتاريخ التقاطه ، والجهاز الذي تم التقاطه به ، وحجم الملف.

يمكنك أيضًا قراءة هذه البيانات من خلال النقر على زر المعلومات (i) الموجود أسفل صورتك.

فيما يلي كيفية إزالة بيانات الموقع من صورة:

انتقل إلى الصورة التي تختارها واسحب لأعلى

اضغط على "ضبط" في الركن الأيمن السفلي من الخريطة

اضغط على "لا يوجد موقع" لإزالة البيانات الوصفية للموقع

كيفية إيقاف تشغيل البيانات الوصفية للموقع

يمكنك أيضًا أن تطلب من iPhone عدم تسجيل بيانات الموقع عند التقاط الصور.

1. افتح تطبيق الإعدادات

2. انقر على "الخصوصية" ثم "خدمات الموقع".

3. مرر لأسفل وانقر على "الكاميرا".

4. حدد "أبدًا".