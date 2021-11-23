شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منظمة أبحاث تكتشف كوكبا جديدا حارقا خارج المجموعة الشمسية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشفت مجموعة من علماء الفلك من معمل البحوث الفيزيائية (PRL) فى أحمد آباد بالهند كوكبًا خارج المجموعة الشمسية جديدًا حارقًا حيث يستمر العام لأيام قليلة فقط ، وفقًا لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية.

ورصد الفريق، بقيادة البروفيسور أبهيجيت تشاكرابورتى من PRL ، الكوكب الذي يدور حول نجم تبلغ كتلته حوالي 1.5 ضعف كتلة شمسنا ويقع على بعد 725 سنة ضوئية، وفقا لتقرير digitaltrend التقنى .

وتم إجراء هذا الاكتشاف باستخدام مطياف أبو سماء ذو ​​السرعة الشعاعية المتقدم PARAS ، وهو الأول من نوعه في الهند ، على تلسكوب PRL بطول 1.2 متر في مرصد جبل أبو، وكتبت وكالة الفضاء ISRO تم إجراء هذه القياسات بين ديسمبر 2020 ومارس 2021.

كما تم الحصول على مزيد من قياسات المتابعة من مطياف TCES من ألمانيا فى أبريل 2021، وكذلك ملاحظات قياس ضوئي مستقلة من تلسكوب PRL البالغ قطره 43 سم في جبل أبو." والكوكب المسمى TOI 1789b أو HD 82139b، يبلغ حجمه 1.4 مرة حجم كوكب المشتري، مع حوالي 70% من كتلته، كما يدور حول نجمه المضيف في 3.2 يومًا فقط، مما يعني أنه قريب جدًا من النجم - على مسافة 0.05 ضعف المسافة بين الأرض والشمس، وهذا يجعله نوعًا من الكواكب يسمى كوكب المشتري الساخن.

ونظرًا لأن الكوكب قريب جدًا من النجم، فإنه يواجه درجات حرارة عالية جدًا تصل إلى 2000 كلفن (3140 فهرنهايت أو 1727 درجة مئوية)، وهي درجة حرارة كافية لإذابة الحديد، ويتضخم الكوكب أيضًا مما يجعله منخفض الكثافة جدًا، لذا فهو منتفخ وأكبر من كوكب المشتري على الرغم من أن كتلته أقل .

وتم اكتشاف كواكب كوكب المشتري الساخنة المماثلة باستخدام أدوات أخرى مثل كوكب خارج المجموعة الشمسية NGTS-10b ، وتم اكتشافه كجزء من مسح عبور الجيل التالي (NGTS)، أو كوكب KELT-9b الشهير، وهو أكثر الكواكب الخارجية سخونة والمعروفة بدرجة حرارة سطح تصل إلى 7800 درجة فهرنهايت الذي تم اكتشافه باستخدام تلسكوب Kilodegree الصغير للغاية للغاية.

ويمكن أن تساعد دراسة كواكب المشترى الساخنة علماء الفلك على فهم كيفية تشكل أنظمة الكواكب وتطورها، لأنها نتائج قصوى وتثير أسئلة حول كيفية اقتراب الكواكب من نجومها، وكتبت ISRO "إن اكتشاف مثل هذا النظام يعزز فهمنا للآليات المختلفة المسؤولة عن التضخم في كواكب المشتري الحارة وتشكيل وتطور أنظمة الكواكب حول النجوم المتطورة والشيخوخة".