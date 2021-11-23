شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. غروب الشمس على سطح كوكب المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغرقت مركبة Perseverance الجوالة التابعة لوكالة ناسا مؤخرًا بعض الوقت من استكشافها المزدحم للمريخ لالتقاط صورة مذهلة لغروب الشمس، وتم التقاط الصورة في وقت سابق من هذا الشهر ونشرتها وكالة الفضاء، وهي تُظهر توهجًا غريبًا خلف المناظر الطبيعية الصخرية للمريخ وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

المثابرة التي هبطت على سطح المريخ في فبراير، التقطت الصورة باستخدام كاميرا Mastcam-Z عالية التقنية، وهي واحدة من العديد من هذه الأجهزة على متن المركبة الفضائية الأكثر تقدمًا التابعة لناسا.

في التعليقات المصاحبة للصورة، لاحظت وكالة ناسا كيف كان المشهد مختلفًا قليلاً عما قد تتوقعه عادةً من غروب الشمس على هذا الكوكب البعيد.

وقالت الوكالة: "عادة ما تبرز غروب الشمس على كوكب المريخ بسبب لونها الأزرق المميز". يسمح الغبار الناعم الموجود في الغلاف الجوي للضوء الأزرق باختراق الغلاف الجوي بشكل أكثر كفاءة من الألوان ذات الأطوال الموجية الأطول. لكن غروب الشمس هذا يبدو مختلفًا فقد أدى قلة الغبار في الغلاف الجوي إلى لون باهت أكثر من المتوسط. تمت معايرة اللون وتوازن اللون الأبيض لإزالة عيوب الكاميرا ".

هذه ليست الصور الأولى التي التقطتها Perseverance بكاميرا Mastcam-Z خلال الأشهر التسعة الماضية. في أكتوبر ، التقطت المركبة الجوالة منظرًا بانوراميًا رائعًا تم التقاطها من داخل حفرة Jezero Crater في المريخ. وبعد فترة وجيزة من وصولها إلى الكوكب ، نشرت صورة سيلفي متعددة الصور تتيح لك التكبير لمشاهدة العربة الجوالة بتفاصيل مذهلة.

أكثر مهام المريخ طموحًا لوكالة ناسا حتى الآن هي البحث عن علامات الحياة الميكروبية القديمة على الكوكب الأحمر وجمع عينات من الصخور للعودة إلى الأرض عبر مهمة لاحقة.

كما أنها تختبر طائرة هليكوبتر Ingenuity صغيرة الحجم ، والتي أصبحت في أبريل أول طائرة تقوم برحلة تعمل بالطاقة والتحكم على كوكب آخر. لقد أجرت مروحية الإبداع حتى الآن 16 رحلة جوية منفصلة ذات صعوبة متفاوتة.

ومن المأمول أن تكون نسخة أكثر تقدمًا قادرة على مساعدة المركبات الجوالة في رحلات الكواكب المستقبلية ، واستكشاف المواقع ورسم خرائط الأرض باستخدام كاميرات عالية الدقة.