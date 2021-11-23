شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أحد أشهر تطبيقات الحواسب يحصل على ميزات جديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت مؤخرا نسخة جديدة من تطبيق 1 Password الذي يعتبر من أشهر التطبيقات المستخدمة لإدارة كلمات المرور في الحواسب وفقا لما نقلته RT.

وحصل التطبيق في نسخته الثامنة على واجهات تشغيل جديدة كليا إذ اختلف مظهرة كليا مقارنة بالنسخة السابقة، كما تم تعديل شريط المهام فيه لتسهيل وصول المستخدم لجميع الميزات التي يحتاجها، فضلا عن أن التطبيق حصل على ميزة "الوضع الداكن" التي أضيفت إلى أنظمة ويندوز للتقليل من معدل الإشعاعات الضارة الصادرة عن شاشات الأجهزة.

والميزة المهمة العملية الأخرى التي ظهرت في التطبيق أيضا هي خاصية "الوصول السريع" إلى واجهات ويندوز، ويمكن تفعيل هذه الخاصية عبر الضغط على "ctrl+shit+ space" في لوحة المفاتيح، ومن خلالها يمكن البحث عن كلمات المرور مباشرة ونسخها أو كتابتها، ودون الحاجة للدخول إلى التطبيق أو الخروج من تطبيق آخر.

ووفرت النسخة الجديدة من التطبيق أيضا ميزة "المجموعات" التي تساعد المستخدم على تنظيم مجموعات للمواقع التي يختارها، ومعها لم يعد المستخدم بحاجة لإدخال اسم الموقع يدويا، بل بات البرنامج يعرض عليه مجموعة متنوعة من المواقع والتطبيقات والروابط المتصلة بتلك المواقع أو البرامج.