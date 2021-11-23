شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تضع قمرا صناعيا جديدا في مدارات الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام صينية، أن بلادها نجحت مؤخرا في إيصال قمر صناعي جديد إلى مدارات الأرض، لاستخدامه في الأغراض المدنية وفقا لما نقله RT.

وتبعا للمؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC)، فإن الصين نجحت في وضع قمر Gaofen-11-03 الصناعي الجديد في مداره المطلوب حول الأرض، وستستخدمه للأغراض المدنية ومراقبة الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية.

تم إطلاق القمر المذكور يوم السبت 20 نوفمبر الجاري، من قاعدة "تايوان" الفضائية في مقاطعة شانشي الصينية، تمام الساعة 9:51 بالتوقيت المحلي (4:51 بتوقيت موسكو)، واستخدم في إطلاقه صاروخ صيني من نوع Long March، حيث أصبحت تلك المرة 397 التي تستخدم فيها الصين هذه الصواريخ في عمليات الإطلاق الفضائية.

وبالإضافة لاستخدام هذا القمر في مراقبة الغطاء النباتي للأرض ستستعمله الصين أيضا في عمليات مسح الأراضي والطرق والتخطيط المدني، كما ستعتمد عليه في توفير البيانات في حالات الكوارث الطبيعية.

تجدر الإشارة إلى أن الصين تعمل على تطوير برنامجها الفضائي بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأشارت وسائل إعلام صينية إلى أن بلادها تخطط لتحطيم رقم قياسي في عدد عمليات الإطلاق الفضائي هذا العام، إذ تخطط لتنفيذ 40 عملية على الأقل.