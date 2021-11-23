شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تنجح السلفادور فى بناء مدينة بتكوين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس السلفادور نيب بوكيلي، أن السلفادور تخطط لبناء "مدينة بتكوين" بالقرب من بركان، سيتم تمويلها من خلال العملة المشفرة. ستحتوي المدينة على مناطق سكنية وتجارية وخدمات وترفيه ومطاعم ومطار وسيتم بناؤها بالقرب من بركان كونتشاجوا في جنوب شرق السلفادور وفقا لما نقلته CNBC.

سيبدأ البناء في عام 2022 ولن تفرض المدينة أي ضرائب باستثناء ضريبة القيمة المضافة (VAT).

في يونيو ، أصدرت السلفادور قانونًا يجعلها أول دولة في العالم تقبل البتكوين كعملة قانونية. لكن ليس كل سكانها على استعداد لهذه الخطوة.

في سبتمبر خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع للاحتجاج على القانون ، خوفًا من أن يؤدي إدخال العملة المشفرة إلى عدم الاستقرار في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

أطلقت الدولة أيضًا محفظة بيتكوين للسماح للمواطنين باستخدام العملة المشفرة.

بشكل منفصل تخطط السلفادور لجمع حوالي مليار دولار عبر "Bitcoin Bond" بالشراكة مع Blockstream ، وهي شركة بنية تحتية للأصول الرقمية. قالت الحكومة إن نصف الأموال ستُستخدم لشراء البيتكوين ، بينما ستخصص الـ500 مليون دولار الأخرى للبنية التحتية لتعدين البيتكوين والطاقة.

التعدين هو عملية كثيفة الطاقة لإنشاء بيتكوين جديد عن طريق حل ألغاز التشفير. وقالت السلفادور إنها تخطط لاستخدام الطاقة الحرارية الأرضية من البركان لتشغيل هذا.

قال سامسون ماو ، كبير المسؤولين الإستراتيجيين في Blockstream ، إن هناك حجزًا لمدة خمس سنوات على السند الذي تم تصميمه لسحب 500 مليون دولار من البيتكوين من السوق لتلك الفترة الزمنية.

وقالت بلوكستريم إن المستثمرين في السندات سيحصلون على أرباح سنوية خاصة.

تراجعت عملة البيتكوين بحوالي 16٪ من أعلى مستوى لها عند 68.990.90 دولارًا والذي وصلت إليه في وقت سابق من هذا الشهر ، لكنها لا تزال مرتفعة بأكثر من 90٪ هذا العام.