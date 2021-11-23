شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أغنى رجل أسترالى يساعد الناشرين على إبرام صفقة مع جوجل وفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستساعد المنظمة الخيرية الأسترالية المملوكة للملياردير أندرو فورست 18 ناشر أخبار صغيرًا في أستراليا على التفاوض بشكل جماعي مع جوجل وفيس بوك لتأمين صفقات الترخيص لتزويد المحتوى الإخباري.

وقالت مؤسسة Minderoo التابعة لشركة Forrest يوم الاثنين إنها ستقدم طلبًا إلى هيئة تنظيم المنافسة في البلاد، وهي لجنة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية (ACCC) ، مما يسمح للناشرين بالمساومة دون انتهاك قوانين المنافسة.

ويعد فورست، أغنى رجل في أستراليا، وهو رئيس مجلس الإدارة وأكبر مساهم في مجموعة Fortescue Metals Group، وتبلغ ثروته الصافية حوالي 27.2 مليار دولار أسترالي (19.7 مليار دولار)، وفقاً للمراجعة المالية الأسترالية.

وطلب من شركة جوجل وفيس بوك منذ مارس الماضي التفاوض مع المنافذ الأسترالية بشأن المحتوى الذي ينقل حركة المرور والإعلان إلى مواقع الويب الخاصة بهما، إذا لم يفعلوا ذلك ، فقد تتولى الحكومة المفاوضات.

وأبرمت كلتا الشركتين منذ ذلك الحين صفقات ترخيص مع معظم شركات الإعلام الرئيسية في أستراليا، لكنهما لم يبرما اتفاقيات مع العديد من الشركات الصغيرة، ومن المقرر أن تبدأ الحكومة الفيدرالية في مراجعة فعالية القانون في مارس.

وقالت Frontier Technology ، وهي مبادرة من Minderoo ، إنها ستساعد الناشرين، وقالت إيما ماكدونالد، مديرة السياسة في فرونتير تكنولوجي.

وفي بيان: "يجب منح الناشرين الأستراليين الصغار الذين ينتجون صحافة المصلحة العامة لمجتمعاتهم نفس الفرصة التي يتمتع بها الناشرون الكبار للتفاوض من أجل استخدام محتواهم للمنفعة العامة".

ورد متحدث باسم جوجل على المبادرة بإعادة إرسال بيان سابق قال فيه "المحادثات مستمرة مع الناشرين من جميع الأحجام"، قال فيسبوك إنه "يدعم منذ فترة طويلة الناشرين المستقلين الصغار".

وقال ماكدونالد إن الناشرين الصغار الـ18 يشملون منشورات عبر الإنترنت تجذب جماهير متعددة الثقافات وتركز على قضايا على المستوى المحلي أو الإقليمي، وتأتي هذه الخطوة بعد أن سمحت ACCC أواخر الشهر الماضي لهيئة تمثل 261 محطة إذاعية بالتفاوض على صفقة محتوى.