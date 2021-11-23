شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تحديث رسائل أندرويد تعالج ردود فعل Apple iMessage والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسمح تحديث "رسائل جوجل" على نظام أندرويد بعرض ردود أفعال الرموز التعبيرية المرسلة من تطبيق "الرسائل" على آيفون ، وفقًا لتقارير 9to5Google.

ويعالج التحديث مشكلة طويلة الأمد تحدث عندما يقوم مستخدمو خدمة iMessage من آبل بالدردشة مع الأصدقاء باستخدام تطبيق رسائل على اندرويد.

وفي السابق عندما كان يتفاعل مستخدم آيفون مع رسالة مستخدم اندرويد باستخدام رمز تعبيري، كانت تظهر كرسالة نصية منفصلة عند تلقيها على اندرويد، مما يؤدي غالبًا إلى الارتباك والكثير من الفوضى غير الضرورية وفقا لما نقله موقع The verege.

أصبح تدفق الرسائل أبسط كثيرًا، تُظهر لقطات الشاشة المنشورة بواسطة 9to5Google كيف تظهر ردود أفعال الرموز التعبيرية مرفقة بالنص المقصود، كما لو تم إرسالها بواسطة مستخدم رسائل جوجل آخر، يؤدي النقر على تفاعل رمز تعبيري إلى عرض نافذة منبثقة تفيد بأنه "تمت ترجمتها من iPhone".