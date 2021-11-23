شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: سكان روسيا قادرون على رؤية المحطة الفضائية بالسماء حتى الشهر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رائد الفضاء الروسي، أنطون شكابلروف، أن سكان روسيا وبعض البلدان المجاورة سيتمكنون من مشاهدة المحطة الفضائية الدولية في السماء لأسبوعين تقريبا وفقا لما نقلته RT.

وتبعا لشكابلروف فإن "سكان معظم المناطق الروسية وسكان بعض الدول المجاورة لروسيا سيكونون قادرين على رؤية المحطة في السماء ليلا اعتبارا من 21 نوفمبر الجاري وحتى نهاية الأسبوع الأول من الشهر القادم".

وتبعا للجداول الزمنية التي أشار إليها رائد الفضاء فإن المحطة الفضائية ستبدأ رحلاتها فوق العاصمة الروسية موسكو في الفترة ما بين 21 نوفمبر الجاري و 8 ديسمبر القادم".

وأوضح شكابلروف أنه وفي حال كانت الظروف الجوية مواتية فإن سكان المناطق المذكورة قد يتمكنون من رؤية المحطة بالعين المجردة بمجرد النظر إلى الجهة الجنوبية من السماء ليلا في الفترة المذكورة ، وأن المحطة ستظهر بسطوع ينافس سطوع كوكبي المشتري والزهرة بالنسبة للمراقبين أحيانا.