شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفتكر بيقبضوا قد ايه؟.. تعرف على متوسط ​​رواتب أبل لبعض المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن شركات التكنولوجيا الكبيرة تدفع رواتب جيدة ولها قيمة طموحة هائلة بين الباحثين عن عمل، فسواء كانت أبل أو جوجل أو مايكروسوفت أو أمازون، فهناك الكثير من الفضول حول المبلغ الذي سيدفعونه لموظفيهم.

وإذا كنت قد تساءلت يومًا عن المبلغ الذي تدفعه أبل في المتوسط ​​لمهندسيها أو مطوريها، فإن تقريرًا صادر عن Business Insider يكشف عن متوسط ​​الراتب الذي تدفعه أبل لموظفيها.

لكن البحث الذي أجرته Business Insider به بعض قيود البيانات - مثل عدم إدراج منح الأسهم - لكنه لا يزال يعطي فكرة عن المبلغ الذي تدفعه أبل، حيث يقول التقرير أن أعلى راتب إجمالي تم منحه لمهندس في كاليفورنيا حصل على 3،50،000 دولار، وكان أدنى متوسط ​​للراتب، وفقًا للتقرير، هو 1،06،500 دولار.

ويقول التقرير إنه يتعين على الشركات الأمريكية الكشف عن المبلغ الذي تنوي دفعه للعمال من الخارج عند التقدم للحصول على تأشيرات، وتم إصدار البيانات من قبل مكتب تصديق العمالة الأجنبية بالولايات المتحدة.

ويستند التقرير إلى البيانات التي تم الكشف عنها في الربع الثالث بشأن حوالي 1000 تأشيرة عمل من أبل، مع ملاحظة أن هذه الرواتب هي فقط في الولايات المتحدة ومعظمها من ولايات مثل كاليفورنيا وتكساس وواشنطن.

ويقال إن شركة أبل تدفع ما بين 1،28،200 دولار إلى 2،20،000 دولار لمهندس تطوير البرمجيات للأنظمة، ويمكن لمهندس التعلم الآلي أن يتقاضى ما بين 1،35،000 دولار إلى 2،50،000 دولار، ويمكن لمهندس خدمات الإنتاج أن يكسب متوسط ​​راتب يتراوح بين 1،50،000 دولار إلى 1،60،000 دولار.

كما يمكن لمهندسي تطوير البرمجيات للبرامج الثابتة والتطبيقات أن يكسبوا ما بين 1،25،000 دولار إلى 2،05،108 دولار، مع ملاحظة أن هذه رواتب إرشادية وتستند إلى البيانات الصادرة عن مكتب تصديق العمالة الأجنبية في الولايات المتحدة.