شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تقدم إصلاحا مجانيا لمشكلة الصوت فى بعض أجهزة iPhone 12 وiPhone 12 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل عن برنامج خدمة مجاني لمستخدمي iPhone 12 وiPhone 12 Pro، وكجزء من البرنامج، سيقوم صانع أيفون بإصلاح مشكلات الصوت على كلا الجهازين، حيث يعاني بعض مستخدمي أبل iPhone 12 وiPhone 12 Pro من مشكلة تؤثر على مكبرات الصوت في هواتفهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه ليست كل أجهزة iPhone 12 و iPhone 12 Pro تتأثر بالمشكلة، حيث تتأثر فقط "نسبة صغيرة جدًا" من المستخدمين وتشمل تلك التي تم تصنيعها بين أكتوبر 2020 وأبريل 2021.

وقالت الشركة "قررت أبل أن نسبة صغيرة جدًا من أجهزة iPhone 12 وiPhone 12 Pro قد تواجه مشكلات في الصوت بسبب أحد المكونات التي قد تفشل في وحدة الاستقبال... إذا كان جهاز iPhone 12 أو iPhone 12 Pro الخاص بك لا يصدر صوتًا من جهاز الاستقبال عندما تقوم بإجراء أو استقبال مكالمات ، فقد تكون مؤهلة للخدمة ".

ويمكن لمالكي الأجهزة المتأثرين زيارة متاجر أبل أو مقدم خدمة معتمد من أبل، ستكون الخدمة مجانية ولن تفرض أبل أي رسوم للإصلاح، مع ملاحظة أن طرازي iPhone 12 mini وiPhone 12 Pro Max ليست جزءًا من هذا البرنامج.

ويغطي البرنامج أجهزة iPhone 12 أو iPhone 12 Pro المتأثرة فقط لمدة عامين بعد بيع الوحدة بالتجزئة لأول مرة، وفي حالة تعرض جهاز iPhone 12 أو iPhone 12 Pro لأي ضرر يضعف القدرة على إكمال الإصلاح، مثل الشاشة المتصدعة، تقول أبل إن المشكلة ستحتاج إلى حل قبل الخدمة، وقد تكون هناك تكلفة مرتبطة بالإصلاح الإضافي.