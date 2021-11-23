شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة "أوريول" الروسية قد تزوّد بأجهزة تمكنّها من الالتحام بالمحطة القمرية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تتاح لمركبة "أوريول" الفضائية الروسية الواعدة فرصة للالتحام بمحطة Gateway القمرية المدارية الأمريكية.

وأعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روجوزين في مقابلة مع قناة "سولوفيوف لايف" الروسية على "يوتيوب وفقا لما نقله موقع RT.

وقال:" يجب أن تتاح لمركبة "أوريول" الفضائية الروسية المخصصة لتنفيذ رحلات فضائية إلى القمر فرصة للالتحام بمحطة Gateway الأمريكية إذا قضت الضرورة بذلك، وقد بحثنا تلك المسألة مع الأمريكيين واتفقنا على الحفاظ على مستوى عال للتعاون في الفضاء مهما كان شكل علاقاتنا على الأرض".

يذكر أن دميتري روجوزين كان قد بحث مع مسؤولين في وكالة "ناسا" الأمريكية إمكانية التحام مركبة "أوريول" الروسية بعد انتهاء اختباراتها الجوية التصميمية بالمحطة القمرية المدارية الأمريكية على هامش مؤتمر الفلك الفضائي الدولي الـ72 في دبي.