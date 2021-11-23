شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السلفادور تبني "مدينة بيتكوين".. وتستغل البراكين لتعدين العملة المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس السلفادور "ناييب بوكيلي" أن حكومته ستبني "مدينة بيتكوين" أو Bitcoin City على المحيط عند قاعدة بركان، والتي ستعمل بالطاقة البركانية وستمول بسندات العملة المشفرة.

واستغل "بوكيلي" تجمعًا من عشاق Bitcoin ليلة السبت لإطلاق فكرته الأخيرة، تمامًا كما استخدم مؤتمر Bitcoin سابقًا في ميامي ليعلن في رسالة فيديو أن السلفادور ستكون أول دولة تقدم مناقصة قانونية للعملة المشفرة.

وقال "بوكيلي" إن العرض سيحدث في عام 2022 بالكامل بعملة البيتكوين، وبعد 60 يومًا من جاهزية التمويل، سيبدأ البناء، وسيتم بناء المدينة بالقرب من بركان كونشاغوا في خليج فونسيكا للاستفادة من الطاقة الحرارية الأرضية لتشغيل كل من المدينة وتعدين البيتكوين - وهو حل كثيف للطاقة للحسابات الرياضية المعقدة ليلاً ونهارًا للتحقق من معاملات العملة.

وستوفر الحكومة الأرض والبنية التحتية والعمل على جذب المستثمرين، وستكون الضريبة الوحيدة المحصلة هناك هي ضريبة القيمة المضافة، وسيستخدم نصفها لدفع سندات البلدية والباقي للبنية التحتية البلدية والصيانة، وقال بوكيلي إنه لن تكون هناك ضرائب على الممتلكات أو الدخل أو البلدية وستكون المدينة خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وسيتم بناء المدينة مع وضع جذب الاستثمار الأجنبي في الاعتبار، وقال بوكيلي إنه ستكون هناك مناطق سكنية ومراكز تجارية ومطاعم وميناء، وقال "بوكيلي" في ختام مؤتمر أمريكا اللاتينية Bitcoin وBlockchain الذي عقد في السلفادور: "استثمر هنا واكسب كل الأموال التي تريدها".

وتستخدم السلفادور العملة المشفرة "بتكوين" كعملتها الرسمية منذ سبتمبر، إضافة الدولار الأميركي منذ 7سبتمبر، وتدير الحكومة بالفعل مشروعًا تجريبيًا لتعدين البيتكوين في محطة أخرى لتوليد الطاقة الحرارية الأرضية بجانب بركان تيكابا.

وتدعم الحكومة بيتكوين بصندوق قيمته 150 مليون دولار، ولتحفيز السلفادوريين على استخدامها، قدمت الحكومة ائتمانًا بقيمة 30 دولارًا لأولئك الذين يستخدمون محفظتها الرقمية، وقد تم إنشاء Bitcoin في الأصل للعمل خارج الأنظمة المالية التي تسيطر عليها الحكومة.