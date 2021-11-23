شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن اسبيس إكس ومن يمتلكها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقد حطمت سبايسكس عددًا لا يحصى من السجلات الفلكية - منذ إطلاق أول صاروخ يعمل بالوقود السائل إلى المدار إلى إرسال سيارة إلى الفضاء.

وبعد إطلاق صاروخ SpaceX الأخير، نلقي نظرة على SpaceX والعقل المدبر وراءها، وفقا لتقرير thesun، ما هو سبيس اكس؟ شركة SpaceX هي شركة أمريكية خاصة لتصنيع الطيران ومقرها كاليفورنيا.

وتأسست عام 2002 بهدف بناء صواريخ ميسورة التكلفة وتمكين استعمار المريخ. وتهدف الشركة المصنعة أيضًا إلى تقليل تكاليف النقل الفضائي . ومنذ إنشائها، اكتسبت الشركة شهرة في المقام الأول كشركة رائدة في مجال الصواريخ .

وفى عام 2008، أطلقت أول صاروخ يعمل بالوقود السائل ممولًا من القطاع الخاص يصل إلى المدار وأصبحت لاحقًا أول شركة خاصة تطلق جسمًا في مدار حول الشمس.

ونمت الشركة بشكل كبير خلال عمرها الافتراضي، من 160 موظفًا في نوفمبر 2005 إلى حوالي 7000 موظفًا اعتبارًا من نوفمبر 2019.

واعتبارًا من مارس 2018 ، كان لدى SpaceX أكثر من 100 عملية إطلاق في بيانها تمثل حوالي 12 مليار دولار (9.24 مليار جنيه إسترليني) في إيرادات العقود، من يمتلكه؟ وأسس SpaceX رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك الذي لا يزال يمتلك ملكية جزئية للشركة بنسبة 54% من الأسهم و 78% من التحكم في التصويت.

وفى الثلاثين من عمره، جمع ماسك ثروته الأولية من خلال بيع شركتين ناجحتين للغاية، Zip2 و PayPal، وقرر أن مشروعه الرئيسي التالي كرائد أعمال سيكون شركة فضاء ممولة من القطاع الخاص.

وكان لدى المسك في البداية فكرة إرسال دفيئة إلى المريخ، تسمى واحة المريخ، ولكن بعد أن أدرك ماسك أن التكلفة كانت باهظة للغاية، أنشأ شركة رحلات فضائية بدلاً من ذلك أطلق عليها اسم Space Exploration Technologies Corp أو SpaceX.

وأنفق الملياردير الجنوب أفريقي ثلث ثروته المبلغ عنها في ذلك الوقت، 100 مليون دولار (89 مليون جنيه إسترليني)، لبدء سبيس إكس.

متى تم إطلاق رائد الفضاء سبيس إكس؟

انطلق إطلاق SpaceX ، الذي أطلق عليه اسم Demo-2 ، من مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال، فلوريدا، الساعة 8:23 مساءً بتوقيت جرينتش في 30 مايو، وانطلق صاروخ فالكون 9 في الفضاء من مجمع الإطلاق 39a - وهي نفس منصة الإطلاق المستخدمة خلال هبوط أبولو 11 التاريخي على سطح القمر، وكانت نافذة الإطلاق الأصلية في 27 مايو الساعة 9:33 ولكن تم إلغاؤها بسبب سوء الأحوال الجوية.