تكنولوجيا: "فيس بوك ماسنجر" و"انستجرام" قد لا يحصلان على التشفير الافتراضى حتى 2023

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن تطبيقى "فيس بوك ماسنجر" و"انستجرام" قد لا يحصلان على التشفير الافتراضى من طرف إلى طرف حتى عام 2023.

وأوضح الموقع أن التأخير له علاقة بسلامة المستخدم عبر التطبيقين، حيث لا تخطط شركة "ميتا" - الشركة الأم - لطرح التشفير من طرف إلى طرف افتراضيًا على Messenger وInstagram حتى عام 2023.

وقامت الشركة بدمج محادثات Messenger وInstagram العام الماضي، كجزء من خطتها لإنشاء نظام مراسلة موحد عبر جميع منصاتها.

وعلى الرغم من أن الرسائل المرسلة عبر Messenger وInstagram يمكن أن تكون مشفرة من طرف إلى طرف، فإن هذا الخيار لا يتم تشغيله افتراضيًا - ومن المحتمل ألا يتم تشغيله - حتى وقت ما في عام 2023، في حين تدعم منصة واتساب WhatsApp بالفعل التشفير من طرف إلى طرف افتراضيًا.