تحميل تطبيق Whatsapp Web Beta بتصميم تطبيقات ويندوز 11

WhatsApp Web Beta تطبيق واتساب الجديد على ويندوز 11 و10، يحمل طابع تصميم تطبيقات ويندوز الحديثة، بعد فترة طويلة من الوقت كنا نستعمل واتساب بتصميم خاص به، وتطبيق كان يُعد تطبيقًا غريبًا عن سائر تطبيقات ويندوز وهو أمر رغم تفاهته بعض الشيء الا أنه امر مهم جدًا لمحبي التصاميم الثابتة، وهذا ما تم حله في إصدار جديد -لازال تجريبيًا- من تطبيق واتساب للكمبيوتر، تطبيق WhatsApp Web Beta يحمل سياسة تصميم ويندوز 11 و10 والتي تسمى UWP، انا استعمل هذا التطبيق منذ عدة أيام ودعني أقول انه جيد جدًا للاستخدام اليومي الخفيف، لا تستعمله في الاستخدام الثقيل اليوم وسأتحدث عن رأيي في التطبيق في النهاية، هذا المقال لتحميل التطبيق ورأينا به.

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تطبيق WhatsApp Web Beta الجديد

تطبيق واتساب ويب طبيعي، لكن هذه المرة يحمل سياسة تصميم تطبيقات ويندوز والتي تحمل اسم UWP، سياسة التصميم المميزة هذه تجعل واتساب ينصهر ضمن تصميم تطبيقات ويندوز الطبيعية وتشعر أنه جزء من النظام، لكن بشكل عام الأمر لا يعتمد على التصميم فقط فهذه النسخة تدعم تعدد الأجهزة بشكل أفضل، كما انه أخيرًا تطبيق واتساب يدعم العمل في الخلفية فلا تحتاج ان تفتح تطبيق واتساب ونافذته لتصلك اشعاراتك، كما انه يُعتبر اخف نوعًا ما من تطبيق واتساب القديم او من استعمال صفحة WhatsApp Web على المتصفح، هذا مقارنة مع ان التطبيق لازال في نسخته التجريبية الأولى أمر جيد، انظر نحن نتحدث هنا عن تطبيق WhatsApp Web Beta الذي يُعتبر نوعًا ما نفس التطبيق القديم بإضافات أخرى، فدعنا نسرد الفروق بين التطبيقين

الفروقات بين التطبيق الجديد وتطبيق واتساب القديم

تصميم جديد كليًا يتناسب مع تصميمات تطبيقات ويندوز 10 و11

إمكانية تنسيق المحادثات كما تفعل على الهاتف بشكل كبير

حتى تاريخ كتابة المقال لا يدعم التطبيق الوضع الداكن او مشاهدة الـStories الخاصة بجهات الاتصال المختلفة

وجود تأثيرات بصرية وAnimations متوافقة مع ويندوز 11 بشكل أكبر

هل تطبيق WhatsApp Web Beta مستقر؟

سريعًا هنا؟ لا ليس مستقرًا الاستقرار الأكمل، ان كنت مثلًا تريد التطبيق من أجل أسباب تتعلق بالعمل وستستعمله بشكل كبير فقد لا يناسبك هذا التطبيق لأنه وحتى اليوم تطبيق تجريبي، هناك بعض المشاكل في الاستجابة هنا وهناك تظهر وتختفي ثم تظهر وتختفي لدرجة ستضايقك ان كنت تستعمل التطبيق طول، لكن ان كنت مثلي تستعمله من أجل المحادثات الطبيعية طول اليوم وبشكل بسيط ليس بكثرة فلن تتضايق، هل تريد رأيي؟ هو تطبيق مميز جدًا للمحادثات السريعة ولربط الهاتف بالكمبيوتر بسهولة وفقط، ان كان واتساب بالنسبة لي تطبيقًا محوريًا فلا أرى نفسي استعمله بشكل يومي على أي حال.

تحميل WhatsApp Web Beta