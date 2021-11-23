شركة “زووم” تحقق أرباحًا وإيرادات أكثر مما هو متوقع

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 01:10 صباحاً - منذ 10 دقائق

آخر تحديث: 23 - نوفمبر - 2021 1:08 صباحًا

حققت شركة “زووم فيديو Zoom Video” أرباحًا وإيرادات أفضل من التوقعات، لكنها حذرت من تباطؤ نمو المبيعات مع قرب انتهاء أزمة وباء “كوفيد-19”.

وكشفت نتائج أعمال الشركة المالكة لتطبيق الاجتماعات عن بعد، تحقيق صافي ربح 340.2 مليون دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في أكتوبر الماضي، مقابل 198.4 مليون دولار في الفترة المقارنة قبل عام واحد.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح 1.11 دولار، في حين كانت التوقعات تشير لتسجيل 1.09 دولار.

وسجلت “زووم” إيرادات بقيمة 1.05 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي الجاري، مقابل 777.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، ومقارنة بتوقعات تسجيل 1.02 مليار دولار.

وتوقعت “زووم” تحقيق إيرادات تتراوح بين 1.051 و1.053 مليار دولار في الربع الرابع من العام المالي الجاري، ما يمثل نمو 19% وهو أدنى معدل لنمو المبيعات منذ عام 2018 على الأقل.

وكانت “زووم” قد استفادت من الطلب على الاجتماعات عن بعد خلال ذروة تفشي وباء “كوفيد-19″، لكن كثير من الشركات أعلنت بدء العودة للعمل من المكاتب مع استمرار التطعيمات ضد الفيروس التاجي.