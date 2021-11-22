ميتا تؤجل خدمة تشفير رسائل فيسبوك وإنستغرام

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

قررت شركة “ميتا” (فيسبوك سابقا) تأجيل خطوة تشفير جميع الرسائل على موقعي “فيسبوك” ‏‏و”إنستغرام” بشكل كامل.‏

وكتب رئيس الأمن في “ميتا”، أنتيجون ديفيس، تعليقا على صحيفة “ذا تليغراف” البريطانية يحذر فيه من أن نشر الرسائل الافتراضية المشفرة من طرف إلى طرف في تطبيقات “فيسبوك ماسنجر” و”إنستغرام” قد يتأخر إلى “وقت ما في عام 2023”.

أضاف ديفيس أن شركة التواصل الاجتماعي خططت في الأصل للانتهاء من هذه الخطوة في أقرب وقت في العام المقبل 2022، لكنها أرادت الحصول على وقت إضافي “لفعل ذلك بشكل صحيح”.

ورغم التأخير، نوه أنتيجون ديفيس في رده على “ذا تليغراف” أن شركة “ميتا” ستظل تتمتع بالقدرة على اكتشاف إساءة الاستخدام من خلال مجموعة من المعلومات غير المشفرة وتقارير المستخدم.

يشار إلى ميزة الرسائل المشفرة تتوافر في تطبيق التراسل الفوري “واتسآب” التابع لشركة “ميتا” أيضا.