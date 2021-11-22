برنامج HitPaw Video Editor محرر الفيديو سهل الاستخدام

يمكنك من خلال محرر الفيديو برنامج HitPaw Video Editor من HitPaw تعديل كافة فيديوهاتك وانشاء مقاطع فيديو مميزة بسهولة وبدون أن تحتاج الي اضاعة الوقت في معرفة وتعلم كيفية استخدام محرر الفيديو الاحترافي.

جدول المحتويات

محرر الفيديو HitPaw Video Editor

يُعتبر محرر الفيديو HitPaw Video Editor أداة مهمة في تحرير الفيديو يمكن استخدامه من أي شخص لايملك خبره في هذه البرامج او اي خبره في تحرير الفيديو فأنت لست بحاجة الي تعلم طرق وكيفية تحرير الفيديو كل ماتريده سيكون امامك واضح بدون اي مشكلة. يساعدك البرنامج في القيام بكل مايلي :

تقسيم الفيديو

تدوير وتكبير

تغييرالشفافية

مرآة

تغيير الحجم

تغيير السرعة

إضافة النصوص

ضبط الاضاءة

تحرير الصوت

تغيير السرعة

الصوت والصورة منفصلان لذلك تستطيع التعديل علي الصوت وحده او الصوره وحدها.

صور داخل صور

جدول زمني دقيق

مميزات البرنامج

تجربة مجانية لتجربة جميع الميزات ومعاينة التأثيرات

واجهة مستخدم سهلة الاستخدام

سرعة الأداء

دعم تقني يساعدك في الاجابة عن أسئلتك في غضون 24 ساعة

ضمان شهادة SSL bt-256 ، لا فيروس ، لا إعلانات ، خالية من المخاطر

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تحميل محرر الفيديو HitPaw Video Editor

قم بالدخول الي رابط الموقع من هنا.

ستجد اختيارين اختر احدهما.

الاختيار الأول هو اذا كنت تريد تجربة البرنامج مجاناً

الاختيار الثاني هو شراء البرنامج

بعد تنزيل البرنامج يمكن استخدامه وتحرير الفيديو واضافة التعديلات التي تريدها.

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