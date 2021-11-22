أبل ستبيع لك قطع غيار آيفون لإصلاح هاتفك في المنزل

تخطط شركة أبل لبدء بيع قطع غيار آيفون والأدوات وتقديم إرشادات حول كيفية إصلاح منتجات Apple في المنزل، دون الحاجة إلى إحضارها إلى متجر أو ورشة إصلاح تابعة لجهة خارجية. سيكون تحول ضخم وميزة غير عادية تتميز بها أجهزة أبل عن أي شركة أخري -عدا Motorola حتى اليوم- وهذا يعتبر تضامن Apple ضمن حركة حق الإصلاح Right to repair التي بدأتها مجموعة قنوات يوتيوب ومجموعات كثيرة من الشخصيات البارزة في عالم التقنية.

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أبل تخطط للبدء بقطع غيار آيفون 12 و 13

تخطط Apple للبدء بقطع غيار آيفون 12 و 13، تليها أجهزة Mac المزودة بشرائح M1 ستتمكن من استبدال شاشة iPhone والبطارية والكاميرا باستخدام أجزاء من Apple بشكل رسمي كبداية، ومن ثم ستتمكن من الحصول على قطع أخرى من الهاتف لتصلحها في وقت لاحق، طبعًا هناك أجزاء لن تستطيع إصلاحها مثل ان تغير المعالج او قطع الذاكرة مثلًا.

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يُعد هذا تحولًا كبيرًا من Apple

شركة أبل التي كانت تاريخياً مقاومة لفكرة أي إصلاحات تحدث خارج متاجرها حتى هذا الأسبوع، كانت شركة Apple تتراجع عن البرامج التي تمنع Face ID من العمل إذا قام العملاء باستبدال الشاشة الخاصة بهم خارج متاجر Apple الرسمية.

تطلق شركة Apple على البرنامج اسم “إصلاح الخدمة الذاتي”

سيتم إطلاقه “أوائل العام المقبل” في الولايات المتحدة، ثم يتوسع ليشمل بلدانًا أخرى. تقول الشركة إن البرنامج مخصص فقط “للفنيين الأفراد الذين لديهم المعرفة والخبرة لإصلاح الأجهزة الإلكترونية” وأنه لا يزال يتعين على معظم العملاء الذهاب إلى متخصص. لكن Apple تقدم الآن على الأقل خيارًا للعملاء الذين يشعرون بالراحة عند إجراء الإصلاح بأنفسهم بشكل حاسم لن يؤدي إجراء هذه الإصلاحات بنفسك إلى إبطال ضمان الجهاز ، وفقًا لـ TechCrunch، على الرغم من أن إتلاف جهازك في هذه العملية لا يزال ممكنًا، لكن في حالة انك اتلفت جهازك خارج البرنامج فلن تستطيع إصلاحه ضمن ضمان شركة Apple، الآن ستستطيع.

يساعد التغيير أيضًا شركة Apple في عملية الإصلاح

تمتلك الشركة بالفعل برنامجًا لبيع قطع غيار “أصلية” إلى ورش إصلاح تابعة لجهات خارجية، وإعلان اليوم يجعل من المرجح أن يشتري العملاء قطعًا كاملة السعر من Apple – الأجزاء التي لن تتعثر على أنظمة iPhone التي تحاول منع استخدام المكونات التي لم يتم شراؤها من Apple – بدلاً من البحث عن خيارات ما بعد البيع في ظروف محدودة حيث قد يكون ذلك ممكنًا.

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أبل تفرض بعض القيود

البعض يقول أن هذا لا يزال ليس ثورة الإصلاح التي سعينا إليها من أجل الحصول علي الحق في اصلاح الجهاز كيفما نريد لأنه يبدو أنه لا يزال يوجد القيود التي تتطلب شراء الأجزاء مباشرة من Apple. تقول شركة Apple إنها تخطط لبيع “أكثر من 200 قطعة وأدوات فردية.” ستقدم الشركة أيضًا كتيبات إصلاح يمكن للعملاء مراجعتها قبل شراء الأجزاء.

أسعار قطع غيار أبل

لم يتم الإعلان عن أسعار القطع والأدوات. تقول Apple إنه يمكن للعملاء الحصول على ميزة إعادة التدوير لإعادة الجزء المستخدم بعد الانتهاء من الإصلاح.