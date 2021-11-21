أفضل طريقة لتنظيف سماعات “أير بودز”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - تعد سماعات “أير بودز” التي تنتجها شركة آبل، من أكثر سماعات الأذن شيوعا في السوق في الوقت الحالي، خاصة لمستخدمي هاتف “آيفون” (iPhone).

ولكن مثل جميع سماعات الأذن -وجميع الأجهزة- تتسخ بمرور الوقت، وستحتاج إلى التنظيف.

ولا يقتصر الأمر على انسداد السماعات بشمع الأذن، ولكن هناك أيضا الأوساخ التي تتراكم عند فقدها تحت مقعد السيارة. وبالطبع، فإن أي شيء يعلق بها كل يوم سيملؤها بالجراثيم والشحوم.

ولتنظيف “أير بودز”، ستحتاج إلى قطعة قماش ناعمة خالية من النسالة -من الناحية المثالية يفضل قطعة قماش من الألياف الدقيقة- وأداة ذات نهاية رفيعة.

ويمكن أن تكون الأداة دقيقة الحواف مثل نكاشة خيط تنظيف الأسنان، أو دبوس شعر، أو إبرة، أو أي عنصر منزلي آخر.

أما إذا كانت هناك بقع متسخة لا تخرج، فقد تحتاج أيضا إلى بعض الكحول.

أفضل طريقة لتنظيف “أير بودز”

أولا، امسح الجزء الخارجي من وسادات الأذن بقطعة قماش خالية من النسالة ومبللة قليلا بالماء.

بعد ذلك، استخدم قطعة قماش جافة وخالية من النسالة لتجفيف وسادات الأذن، مع الحرص على عدم دخول أي سائل في أي فتحات، ولا تحتاج إلى نقع قطعة القماش، فقط بللها قليلا.

كيفية تنظيف شمع الأذن من “أير بودز”

لمعالجة شمع الأذن العالق في فتحة سماعة الأذن، خذ أداة دقيقة الحواف أو قطعة قطن جافة، واستخرج شمع الأذن بحرص، مع التأكد من التركيز حول حواف السماعة.

وإذا كنت تستخدم أداة حادة، فاحرص على عدم ثقب السماعة. وإذا كان لديك “أير بودز برو” (AirPods Pro)، فستحتاج أيضا إلى تنظيف أطراف السيليكون التي تغطي سماعة الأذن.

انزع أطراف السيليكون التي تغطي سماعات “أير بودز برو” واشطفها بالماء. ولا تضيف الصابون أو أي منظف منزلي آخر.

جففها بقطعة قماش ناعمة وخالية من النسالة وتأكد من أنها جافة تماما. وبمجرد أن تجف، أعد تركيبها على “أير بودز برو”.

ولإزالة أطراف “أير بودز برو”، اسحب بإحكام من قاعدة الطرف حيث تكون متصلة بسماعة الأذن.

أما لإعادة توصيله، فقم بمحاذاة الطرف مع الموصلات ذات الشكل البيضاوي على سماعات الأذن وادفعها بقوة للداخل. وبمجرد محاذاة الموصلات، يجب تركبيها بسهولة بنقرة واحدة.

تنظيف علبة “أير بودز”

لتنظيف علبة “أير بودز”، انزع “أير بودز” واستخدم قطعة قماش جافة خالية من النسالة لمسح الجزء الخارجي من العلبة.

وبالنسبة للبقع الصعبة، يمكنك ترطيب قطعة القماش بالكحول قليلا، لكن تأكد من تجفيف البقع بعد ذلك. وتأكد أيضا من عدم دخول أي رطوبة داخل حوامل “أير بودز” في العلبة، أو في منفذ الشحن.

ولإزالة الحطام من منفذ الشحن، استخدم فرشاة ذات شعيرات ناعمة.

ولتنظيف الحافظة من الداخل، استخدم أيضا فرشاة ناعمة أو فرشاة أسنان ناعمة، وستساعد الشعيرات على إخراج الأوساخ من الزوايا والشقوق داخل العلبة.