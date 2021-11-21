تريد Facebook منح مزيدًا من التحكم في محتوى News Feed “موجز الأخبار”

قالت شركة Meta الشركة الأم لـ Facebook إنها تختبر طرقًا جديدة للمستخدمين لتخصيص المحتوى الذي يرونه في موجز الأخبار الخاص بهم. قالت الشركة إن الاختبار -المتاح لـ “نسبة صغيرة” من المستخدمين كبداية- سيسمح للأشخاص بتعديل تفضيلاتهم لزيادة أو تقليل كمية المحتوى الذي يرونه من أصدقاء معينين وعائلة ومجموعات والصفحات التي يتابعونها على الموقع.

تعديلات Facebook علي محتوي News Feed

قام Facebook بتعديل الطريقة التي يتم تقديم بها محتوي News Feed عدة مرات في السنوات العديدة الماضية ويبدو أنها تواصل إعادة التفكير في المحتوى الذي يجب تحديد أولوياته، حتى تصل الى الشكل الأمثل لعرض المحتوى على الموقع.

في عام 2015

قالت إنها بصدد تغيير موجز الأخبار لتفضيل المحتوى من الأصدقاء المقربين على المحتوى من العلامات التجارية وأي صفحات أخرى.

في عام 2016

قال Facebook مرة أخرى إنه سيعدل خوارزميته بحيث يكون لمنشورات الأصدقاء الأولوية على باقي المنشورات.

ثم في عام 2018

قالت الشركة إنها كانت تغير في طريقة موجز الأخبار لذا من المرجح أن تظهر المشاركات التي قد تثير “نقاشًا ذهابًا وإيابًا” أكثر من المحتوى السلبي.

في 2020

أيضًا قامت بتعديل موجز الأخبار مرة أخرى؛ هذه المرة لتفضيل المزيد من مصادر الأخبار الموثوقة، لقد تراجعت الشركة عن تلك النسخة من موجز الأخبار في كانون الأول (ديسمبر) 2020 مما أثار استياء بعض موظفي Facebook.

كيف يتم التحكم في موجز الأخبار ؟

كانت الطريقة التي يتحكم بها عملاق وسائل التواصل الاجتماعي في موجز الأخبار لغزًا إلى حد كبير، لكن Facebook أصدر تقريرًا في سبتمبر قال إنه سيعطي للجمهور بعض الأفكار حول كيفية تحديد المحتوى الذي يظهر امامه على الشاشة، لكي يتحكم به ويتعرف على المشاركات التي تنتهك القواعد بشكل متكرر، الآن سيتمكن المستخدمون في الوضع الجديد من التحكم في حجم المشاركات والمنشورات التي تظهر من الأصدقاء والمفضلين والصفحات المختلفة والمجموعات وغيرها بناء على تفضيلاتهم الشخصية، قالت Meta في منشور أن هذا كان “جزءًا من عملنا المستمر لمنح الأشخاص مزيدًا من التحكم في موجز الأخبار حتى يروا المزيد مما يريدون وأقل مما لا يريدونه.” يبدو أمراً رائعاً

التحكم في الأخبار

ستقوم شركة ميتا أيضًا بإجراء تغييرات على عناصر التحكم في الأخبار لعملائها من الشركات في فيسبوك، وتوسيع عناصر التحكم لتشمل مجموعة اخبار من المعلنين الذين يعرضون الإعلانات باللغة الإنجليزية. يمكن للمعلنين الاختيار من بين ثلاث مجموعات – الأخبار والسياسة، والقضايا الاجتماعية، والجريمة – حتى يتمكنوا من منع إعلاناتهم من الظهور بالقرب من المنشورات حول تلك الموضوعات إذا رغبوا في ذلك.

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