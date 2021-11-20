شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يحفز موظفى تسلا على الاستماع للموسيقى خلال العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يتحدث الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "إيلون ماسك"، على تويتر عن ألعاب الفيديو والأفلام والعملات المشفرة والموسيقى وغيرها، وقد اكتسبت شركة تسلا مكانة رائعة تحت قيادة "ماسك" كونها مكانًا "رائعًا" للعمل فيه، إلا أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، وفقًا لتقرير صادر عن CNBC، في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين تحدث عن آرائه حول الاستماع إلى الموسيقى في العمل، أو بشكل أكثر تحديدًا في مصنع تسلا.

ففي رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 3 أكتوبر، أوضح ماسك أنه يحب الأشخاص الذين يستمعون إلى الموسيقى في العمل، حيث قال: "أردت فقط أن أقول إنني أدعم بشدة الموسيقى في المصنع، بالإضافة إلى أي لمسات صغيرة تجعل العمل أكثر متعة"، وقال ماسك أيضًا إنه على ما يرام مع الموظفين الذين يستمعون إلى الموسيقى على سماعات أذن لاسلكية حقيقية وكذلك على مكبرات الصوت".

وفي البريد الإلكتروني، أشار ماسك أيضًا إلى أنه يهتم كثيرًا بالموظفين ويسعى للحصول على تعليقات حول الأشياء الأخرى التي يمكن القيام بها "لتحسين" الأمور، وقال ماسك في رسالته: "أردت فقط أن أقول إنني أدعم الموسيقى كثيرًا في المصنع ، بالإضافة إلى أي لمسات صغيرة تجعل العمل أكثر متعة".