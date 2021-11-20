شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تم اختراق "كلمة مرور" أحد حساباتك من قبل.. طريقة التحقق من ذلك عبر "كروم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تسبب كلمة المرور المخترقة الكثير من الضرر بطرق عديدة لا يمكن تصورها، ةلحماية ذلك من الحدوث، أضافت جوجل طبقة أمان إضافية إلى متصفح الويب Chrome الخاص بها مثل أداة Password Checker التي يمكنها إخبار المستخدمين بحالة جميع كلمات المرور المحفوظة والمزامنة في المتصفح.

وعلى الرغم من أن الميزة تعمل فقط مع كلمات المرور المحفوظة في Chrome، إلا أنها يمكن أن تكون مفيدة حقًا في حالة حدوث انتهاكات للبيانات.

لا يقوم مدقق كلمة المرور المدمج بمسح جميع كلمات المرور المحفوظة بحثًا عن تسريبات محتملة في خرق البيانات فحسب، بل يحذر المستخدمين أيضًا من إنقاذ كلمة المرور وقوتها، وفيما يلى كيفية استخدامه:

- قم بتحديث جوجل Chrome إلى أحدث إصدار (Chrome 96 أو أحدث)

- افتح جوجل Chrome وتوجه إلى الإعدادات

- انقر فوق الملء التلقائي واختر كلمات المرور

- انقر فوق التحقق من كلمات المرور

- سيقوم بعد ذلك بفحص جميع كلمات المرور المحفوظة وتصنيفها على أساس كلمات المرور المخترقة أو كلمات المرور الضعيفة.

- في حالة اختراق كلمات المرور ، يُنصح بتغييرها في أسرع وقت ممكن.