شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف تتعامل مع شاشة أيفون المعطلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصبح أيفون عاطلاً تمامًا عندما تحدث مشكلة فى شاشة اللمس الخاصة به، فهذه مشكلة تحتاج إلى حلها على الفور، حيث نرصد لك بعض الإصلاحات البسيطة للتعامل مع الأمر وفقًا لما ذكره موقع "Business insider".

إجبار أيفون على إعادة التشغيل

إذا كان جهاز أيفون الخاص بك قد توقف تمامًا، فإن أول شيء يجب عليك فعله هو إعادة تشغيله، قم بإيقاف تشغيله تمامًا، وانتظر دقيقة أو دقيقتين، ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

يمكن أن تؤدي إعادة تشغيل الهاتف إلى القضاء على مواطن الخلل المؤقتة في الذاكرة، وبالتالى استعادة الشاشة غير المستجيبة.

بالطبع، إذا كانت الشاشة التي تعمل باللمس لا تعمل، فلا يمكنك إغلاق الهاتف بالطريقة المعتادة باستخدام قائمة الإعدادات؛ ستحتاج إلى إجبار الهاتف على إعادة التشغيل بالضغط على مزيج من أزرار الطاقة ومستوى الصوت.

نظف الشاشة وجففها

يستخدم أيفون شاشة تعمل باللمس تستشعر أطراف أصابعك باستخدام التوصيل الكهربائي، هذا يعني أن أشياء مختلفة يمكن أن تتداخل مع طريقة عمل شاشتك، ويمكن أن تؤثر الأوساخ عليها، لكن المشكلة الأكبر هي الرطوبة والسائل.

إذا كانت الشاشة مبللة أو حتى رطبة فقط، جففها جيدًا وحاول مرة أخرى.

افصل أي ملحقات من منفذ Lightning

في حالات نادرة ، قد يتداخل ملحق متصل بمنفذ Lightning بالهاتف مع شاشة اللمس، إذا تم توصيل أي شيء بالمنفذ، بما في ذلك بنك الطاقة أو الشاحن فافصله.

إذا أدى ذلك إلى حل مشكلتك ، فقد يكون الملحق أو الكابل غير متوافق مع أيفون.

قم بإزالة الحافظة وواقي الشاشة

قد تبدو شاشة اللمس الخاصة بأيفون قوية بما يكفي للعمل، ولكن فى حقيقة الوقت قد يكون واقى الشاشة هو السبب فى عدم عملها أو تعطلها بشكل مؤقت.