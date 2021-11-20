شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إزالة غابات الأمازون المطيرة فى البرازيل تصل إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر نظام مراقبة Prodes التابع للمعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء أن 5110 أميال مربعة من الغابات المطيرة قد دمرت في الفترة من أغسطس 2020 إلى يوليو 2021، وتقوّض هذه الاكتشافات الجهود الأخيرة التي بذلها الرئيس جايير بولسونارو وحكومته لتعزيز مصداقيتهم البيئية في COP26 في وقت سابق من هذا الشهر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، قدمت البرازيل مبادرات إلى إدارة جو بايدن الأمريكية والتزمت بإنهاء إزالة الغابات غير القانونية بحلول عام 2030، ومع ذلك، لم يحضر بولسونارو المؤتمر.

تعد غابات الأمازون المطيرة موطنًا لنحو ثلاثة ملايين نوع من النباتات والحيوانات، بالإضافة إلى حوالي مليون من السكان الأصليين.

كنا كانت الغابة منذ فترة طويلة مصدرا حيويا للكربون يساعد في التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري، على الرغم من أن دراسة حديثة أشارت إلى أن هذا يتغير في بعض المناطق.

وفي الفترة من 2009 إلى 2018، بلغ متوسط ​​الخسائر 2510 أميال مربعة كل عام، ولكن منذ ذلك الحين قفز المتوسط ​​السنوي إلى 4400 ميل مربع.

في غضون ذلك، يغطي المدى الإجمالي لإزالة الغابات على مدى السنوات الثلاث الماضية مساحة أكبر من ولاية ماريلاند الأمريكية.

قال السكرتير التنفيذي لمرصد المناخ ، مارسيو أستريني، لوكالة أسوشيتد برس، إنها جريمة وعار حقيقي أن يتم فقد كل هذه المساحة من الغابات بشكل مستمر فى حين نواجه مشكلة تغير المناخ وانبعاثات الكربون.