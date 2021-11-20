شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواتف جوجل بيكسل 6 وبيكسل 6 برو يشحنان بسرعات أبطأ من المتوقعة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت شركة جوجل على الادعاءات القائلة بأن بيكسل 6 وبيكسل 6 برو لا يشحنان بالسرعة التى توقعها البعض، ما يؤكد أن سرعات الشحن الخاصة بهما هى بديل متعمد من أجل عمر بطارية أفضل، وذلك وفقا لتقرير digital trend التقنى.

ويأتى ذلك فى أعقاب تقرير صادر عن موقع Android Authority الذى وجد أن الحد الأقصى لسحب الطاقة للهواتف كان نحو 22 واط، وهو أقل بكثير من 30 واط الذى يمكن لأحدث شاحن USB-C من جوجل توفيره تقنيًا.

وأكد متحدث باسم الشركة في أحد منشورات دعم المجتمع أن الحد الأقصى لسحب الطاقة في بيكسل 6 وبيكسل 6 برو هو 21 واط و 23 واط على التوالى عند استخدامه مع وحدة شحن USB-C بقوة 30 واط.

وأضاف أن سرعات الشحن تنخفض أيضًا مع امتلاء بطاريات الهواتف للحفاظ على طول عمرها ويقول المتحدث الرسمى، يمكن تصميم البطارية للكثافة العالية الطاقة، أو للشحن السريع للطاقة، الأمر الذي يتطلب مقايضة السعة لتقليل تدهور البطارية.

وبعبارة أخرى، يمكن أن يوفر الهاتف عمرًا طويلاً للبطارية، أو شحنًا سريعًا، ولكن لا يمكنه القيام بالأمرين معًا في نفس الوقت. نتيجة لذلك أعطت جوجل الأولوية لإطالة عمر البطارية وصممت الهواتف لسحب قدر أقل من الطاقة عند الشحن.

وإذا كنت تستخدم شاحنًا قويًا، فلن يتم شحن أي من الهاتفين بسرعة خاصة.، وتعمل الشركة على إبطاء الشحن بمجرد تجاوز 80% للحفاظ على عمر خلايا البطارية.

الهواتف لا تحقق أقصى استفادة من شاحن جوجل

نظرًا لأن البطاريات كبيرة جدًا، فقد يستغرق الشحن الكامل وقتًا طويلاً، ولكن بفضل عمر البطارية الطويل، فمن المحتمل ألا تضطر إلى الشحن إلا عندما تكون نائمًا.

وبالرغم من أن مستندات دعم جوجل لم تذكر صراحةً سرعات الشحن للهواتف الجديدة، ولكن توافقها مع شاحن 30 واط من جوجل (الذي يباع بشكل منفصل) اعتبره الكثيرون يعنى أن سرعات الشحن القصوى تقترب من مستوى 30 واط، وتوقعوا أن يكون الشحن أسرع بكثير من الشحن بقوة 18 واط الذي يدعمه هاتف Pixel 5.

ولكن وجد تقرير Android Authority أن سحب الطاقة الفعلي لكلا الهاتفين يبلغ ذروته عند 22 واط، ويبلغ متوسطة نحو 13 واط على مدار دورة كاملة.

ويعني ذلك أن الهواتف تشحن بشكل أبطأ بكثير مما قد تتوقعه. مع اكتشاف Android Authority أن بيكسل 6 برو يستغرق ما يقرب من ساعتين للوصول إلى الشحن الكامل.

ويعد هذا أبطأ بنحو 49 دقيقة من هاتف Galaxy S21 Urtla من سامسونج، الذى يحتوى على بطارية مماثلة السعة، ولكن تم الإعلان عنها مع سرعات شحن تبلغ 25 واط.

ويعتبر سحب الطاقة فى هواتف جوجل متحفظًا للغاية لدرجة أن شاحنها بقوة 30 واط يشحن بيكسل 6 برو فقط بشكل أسرع بمقدار 10 دقائق من الشاحن القديم بقوة 18 واط.

ولم تدع جوجل أبدًا أن الهواتف تشحن عند 30 واط. وبدلاً من ذلك، أعلنت عن مقدار الوقت المستغرق للوصول من 0 إلى 50 و 80% عند الشحن باستخدام شاحن 30 واط – 30 دقيقة ونحو 60 دقيقة على التوالى، وهذا يتماشى مع ما وجده Android Authority فى اختباراته.