شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة بيلكن تطرح شاحنًا جديدا "ماج سيف" لشحن أبل 13 وأجهزة أبل الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Belkin عن إضافتين جديدتين إلى مجموعة شحن MagSafe الخاصة بها ومنها شاحن 3 في واحد لشحن أجهزة آبل الحديثة عبارة عن لوحة صغيرة للشحن، وفقًا لتقريرdigitartlend التقنى.

وقال التقرير، الشاحن الأول هو Boost Charge Pro 3-in-1 Wireless Charging Pad مع MagSafe لجهاز iPhone 13 وأجهزة Apple الأخرى، والثانى هو شاحن Boost Charge Pro المحمول السريع لسلسلة Apple Watch 7، كلاهما جزء من مجموعة Belkin's Made for MagSafe.

وقال التقرير، تلقينا وحدة مراجعة لوسادة الشحن وسنختبرها لمعرفة ما إذا كانت تستحق الإضافة إلى تقريرنا لأفضل ملحقات iPhone MagSafe لعام 2021 قبل انتهاء العام، ومن بين أجهزة الشحن الأخرى من Belkin هي شاحن MagSafe مختلف 3 فى 1 وموجود بالفعل في القائمة ولكنه مصنوع لطرازات أقدم قليلاً من أجهزة Apple

من جانبه، قال ستيف مالونى، الرئيس التنفيذي لشركة Belkin International: "من بين جميع صانعى الإكسسوارات فى العالم، أن تكون دائمًا الشركة التى تصمم المنتجات المتميزة المصممة لأحدث أجهزة Apple هي شارة نرتديها بكل فخر، ونحن متحمسون لتزويد المستهلكين بمنتجات جديدة ومبتكرة تستفيد من أحدث ميزات الشحن السريع من Apple لتحقيق أقصى استفادة من Apple Watch Series 7."

وأضاف ، توفر لوحة الشحن Belkin ما يصل إلى 15 واط من طاقة الشحن مع MagSafe لشحن أسرع بكثير لطرازات iPhone 13 و iPhone 12 و Apple Watch Series 7 و Airpods، باستخدام الشحن السريع لـ Apple Watch Series 7 .

ويستغرق شحن Apple Watch من 0٪ إلى 80٪ فقط حوالي 45 دقيقة، وهو أسرع بنسبة 33٪ من وقت الشحن فى سلسلة أدوات الشحن الأخرى، ويجب أن تقلق بشأن إعطاء الأولوية لأى جهاز واحد حيث يمكنه شحن جميع الفتحات الثلاثة فى وقت واحد.

ويعمل الشاحن الجديد مع أي حافظة متوافقة مع MagSafe قد تكون موجودة بالفعل على هاتفك، وتحتوي لوحة الشحن على وحدة يمكنها التكيف مع أي حجم لعلبة Apple Watch وتثبيتها بشكل مسطح أو عمودي بحيث يمكنك وضعها بجوار المنضدة.

ويمكن طلب لوحة شحن 3 في 1 اليوم مقابل 150 دولارًا باللون الأسود أو الأبيض، وهي متوفرة في Belkin أو Apple في الولايات المتحدة واليابان وهونغ كونغ والصين، وسيصبح متاحًا في جميع أنحاء العالم في الأشهر التالية وتأتى الوسادة بضمان لمدة عامين.